В Мьянме развели костер из слоновьих бивней

Костер из слоновьих бивней, конфискованных у контрабандистов, развели на этой неделе в центре Нейпьидо. Таким образом власти Мьянмы решили наглядно бороться с незаконной торговлей : стоимость этой сожженной партии оценивается на черном рынке в 1,3 миллиона долларов. Охота на находящихся под угрозой исчезновения животных носит масштабный характер в Мьянме, особенно в пограничных районах. Здесь незаконный оборот кости, шкур и другого сырья из диких животных достигает суммы в 20 миллиардов долларов в год. Спрос на них подпитывается древними верованиями, в основном, в соседнем Китае, что лекарственные средства из подобного сырья имеют особую силу. На церемонии в Нейпьидо было сожжено 850 килограммов изъятой контрабанды, в том числе слоновой и тигровой кости и шкур, рог антилопы, чешуи ящера.