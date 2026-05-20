Видео. Си Цзиньпин проводит церемонию встречи Путина

В среду в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел церемонию приветствия президента России Владимира Путина.

На площади Тяньаньмэнь в честь церемонии прозвучал 21 артиллерийский залп, военный оркестр исполнил гимны России и Китая.

В сопровождении Си Путин принял парад почетного караула Народно-освободительной армии Китая и наблюдал за прохождением войск и выступлением военного оркестра.

Дети с флагами Китая и России приветствовали лидеров во время церемонии. Путин находится в Китае с двухдневным государственным визитом по приглашению Си.