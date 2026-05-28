Видео. Жара во Франции: незаконные купания в центре Парижа

Купальщики прыгали с берегов канала и собирались вдоль набережной, несмотря на многолетний запрет на купание в этом водоёме. Сотрудники полиции патрулировали район и напоминали о правилах безопасности, но многие местные жители оставались в воде весь день. Эти сцены наглядно показывали, с какой проблемой сталкиваются власти: необычная жара вынуждает парижан искать прохладу в общественных водоёмах, изначально не предназначенных для купания.

Жители вдоль канала рассказывали о переполненных квартирах и почти полном отсутствии возможностей спрятаться от жары. Одни купальщики утверждали, что прошлые эксперименты с контролируемыми зонами купания укрепили доверие к качеству воды, другие говорили, что во время знойных волн доступ к прохладным общественным пространствам становится всё более важным. Власти неоднократно предупреждали о рисках, связанных с купанием в канале, включая несчастные случаи, скрытые под водой препятствия и загрязнение воды.

Стихийные купания проходят на фоне одной из самых жарких майских аномалий во Франции за всю историю наблюдений: в Лионе температура достигла 34 °C, в Тулузе — 32 °C, тогда как над Западной Европой удерживается мощный «купол» жары.

Климатические эксперты говорят, что жара 2026 года уже превосходит знаковую волну тепла мая 1922‑го и по интенсивности, и по продолжительности: фиксируются новые рекорды, аномально тёплые ночи и затяжные периоды экстремальных температур. Они также указывают на необычно ранний и масштабный характер нынешней жары, который, по их словам, отражает более широкий тренд на учащение и усиление тепловых волн, вызванных антропогенным изменением климата по всей Европе, причём на континенте, который прогревается быстрее среднемировых показателей.