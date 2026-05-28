Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Пловец выбирается на берег канала Сен-Мартен после прыжка в воду.
No Comment

Видео. Жара во Франции: незаконные купания в центре Парижа

Последние обновления:

Небывалая майская жара во Франции продолжилась 27 мая: в Париже до 33 °C. Многие отправились к каналу Сен-Мартен охладиться, игнорируя запрет на купание.

Купальщики прыгали с берегов канала и собирались вдоль набережной, несмотря на многолетний запрет на купание в этом водоёме. Сотрудники полиции патрулировали район и напоминали о правилах безопасности, но многие местные жители оставались в воде весь день. Эти сцены наглядно показывали, с какой проблемой сталкиваются власти: необычная жара вынуждает парижан искать прохладу в общественных водоёмах, изначально не предназначенных для купания.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Жители вдоль канала рассказывали о переполненных квартирах и почти полном отсутствии возможностей спрятаться от жары. Одни купальщики утверждали, что прошлые эксперименты с контролируемыми зонами купания укрепили доверие к качеству воды, другие говорили, что во время знойных волн доступ к прохладным общественным пространствам становится всё более важным. Власти неоднократно предупреждали о рисках, связанных с купанием в канале, включая несчастные случаи, скрытые под водой препятствия и загрязнение воды.

Стихийные купания проходят на фоне одной из самых жарких майских аномалий во Франции за всю историю наблюдений: в Лионе температура достигла 34 °C, в Тулузе — 32 °C, тогда как над Западной Европой удерживается мощный «купол» жары.

Климатические эксперты говорят, что жара 2026 года уже превосходит знаковую волну тепла мая 1922‑го и по интенсивности, и по продолжительности: фиксируются новые рекорды, аномально тёплые ночи и затяжные периоды экстремальных температур. Они также указывают на необычно ранний и масштабный характер нынешней жары, который, по их словам, отражает более широкий тренд на учащение и усиление тепловых волн, вызванных антропогенным изменением климата по всей Европе, причём на континенте, который прогревается быстрее среднемировых показателей.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА