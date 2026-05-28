Видео. Украина: при дневном ударе по Одессе ранены 11 человек, среди них дети

По данным региональных властей, среди жертв оказались двое детей 11 и 12 лет, несколько взрослых были доставлены в больницу. Службы экстренной помощи сообщили, что в результате атаки вспыхнул крупный пожар, который охватил около 1 800 квадратных метров и затронул коммерческие здания в оживлённой части города. На место были направлены пожарные расчёты и спасатели, над районом поднимался густой чёрный дым.

По словам чиновников, ударом были повреждены, в частности, зоомагазин, винный магазин и почтовое отделение. Руководитель одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Представитель службы по чрезвычайным ситуациям Марина Аверина заявила, что к ликвидации последствий привлекли около 50 пожарных, а психологи оказывали поддержку пострадавшим жителям.

Власти сообщили, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести — от ожогов и осколочных ранений до черепно-мозговых травм и острых стрессовых реакций. Эта атака подчёркивает, что мирные жители прибрежных регионов Украины по-прежнему находятся под серьёзной угрозой.