Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
На месте работают пожарные, тушат огонь.
No Comment

Видео. Украина: при дневном ударе по Одессе ранены 11 человек, среди них дети

Последние обновления:

Дневной удар России по южному портовому городу Одессе 27 мая ранил как минимум 11 человек, включая детей, и вызвал крупный пожар в магазинах и офисах.

По данным региональных властей, среди жертв оказались двое детей 11 и 12 лет, несколько взрослых были доставлены в больницу. Службы экстренной помощи сообщили, что в результате атаки вспыхнул крупный пожар, который охватил около 1 800 квадратных метров и затронул коммерческие здания в оживлённой части города. На место были направлены пожарные расчёты и спасатели, над районом поднимался густой чёрный дым.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

По словам чиновников, ударом были повреждены, в частности, зоомагазин, винный магазин и почтовое отделение. Руководитель одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Представитель службы по чрезвычайным ситуациям Марина Аверина заявила, что к ликвидации последствий привлекли около 50 пожарных, а психологи оказывали поддержку пострадавшим жителям.

Власти сообщили, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести — от ожогов и осколочных ранений до черепно-мозговых травм и острых стрессовых реакций. Эта атака подчёркивает, что мирные жители прибрежных регионов Украины по-прежнему находятся под серьёзной угрозой.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА