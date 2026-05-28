Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Табло аптеки показывает 37 °C в 11:56
No Comment

Видео. В Ирландии 30 °C, в Португалии до 37 °C из-за майской жары

Последние обновления:

Рекордная майская жара повысила температуру в Ирландии выше 30 °C, а в Португалии до 37 °C, вывела людей на улицы и усилила тревогу из‑за изменения климата.

27 мая в Ирландии установилась рекордная для мая жара: в Дублине и других районах страны второй день подряд температура превышала 30 °C. Необычное тепло привлекло в парки, на пляжи и в другие общественные пространства по всей столице множество людей, где горожане пытались спастись от погоды, больше привычной для юга Европы. Этот период стал одним из самых жарких майских отрезков, когда-либо зафиксированных в Ирландии, и особенно подчеркнул контраст с обычно мягким атлантическим климатом страны. Многие дублинцы радовались солнцу, тогда как другие выражали обеспокоенность более широкими экологическими последствиями все более частых температурных экстремумов.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В Португалии столбики термометров поднялись еще выше, достигнув 37 °C еще до полудня в районе Сантарена, примерно в 80 километрах к северо-востоку от Лиссабона. Низкий уровень воды в реке Тежу обнажил обширные песчаные отмели, над дорогами и окрестными полями дрожал маревом горячий воздух. Жители собирались у реки, чтобы охладиться, другие искали тень в центрах городов. Некоторые местные жители отмечали, что подобные условия стали гораздо более привычными, чем в прошлые годы. Жара, накрывшая и Ирландию, и Португалию, наблюдается на фоне продолжающегося роста температур по всей Европе, где климатологи предупреждают об учащении и усилении экстремальных погодных явлений.

Организация Объединенных Наций охарактеризовала эти экстремальные условия как «жестокое напоминание» об ускоряющемся климатическом кризисе, а власти по всему региону распространили предупреждения для населения. По словам ученых, рост глобальной температуры, в первую очередь из-за выбросов ископаемого топлива, делает волны жары все более частыми и интенсивными во всем мире.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА