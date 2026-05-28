Видео. В Ирландии 30 °C, в Португалии до 37 °C из-за майской жары

27 мая в Ирландии установилась рекордная для мая жара: в Дублине и других районах страны второй день подряд температура превышала 30 °C. Необычное тепло привлекло в парки, на пляжи и в другие общественные пространства по всей столице множество людей, где горожане пытались спастись от погоды, больше привычной для юга Европы. Этот период стал одним из самых жарких майских отрезков, когда-либо зафиксированных в Ирландии, и особенно подчеркнул контраст с обычно мягким атлантическим климатом страны. Многие дублинцы радовались солнцу, тогда как другие выражали обеспокоенность более широкими экологическими последствиями все более частых температурных экстремумов.

В Португалии столбики термометров поднялись еще выше, достигнув 37 °C еще до полудня в районе Сантарена, примерно в 80 километрах к северо-востоку от Лиссабона. Низкий уровень воды в реке Тежу обнажил обширные песчаные отмели, над дорогами и окрестными полями дрожал маревом горячий воздух. Жители собирались у реки, чтобы охладиться, другие искали тень в центрах городов. Некоторые местные жители отмечали, что подобные условия стали гораздо более привычными, чем в прошлые годы. Жара, накрывшая и Ирландию, и Португалию, наблюдается на фоне продолжающегося роста температур по всей Европе, где климатологи предупреждают об учащении и усилении экстремальных погодных явлений.

Организация Объединенных Наций охарактеризовала эти экстремальные условия как «жестокое напоминание» об ускоряющемся климатическом кризисе, а власти по всему региону распространили предупреждения для населения. По словам ученых, рост глобальной температуры, в первую очередь из-за выбросов ископаемого топлива, делает волны жары все более частыми и интенсивными во всем мире.