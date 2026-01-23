Видео. Редкие ледяные гряды вдоль побережья Балтики привлекают внимание ученых

На побережье Балтийского моря появилось крайне редкое погодное явление, привлёкшее внимание жителей и учёных. Необычные зимние условия привели к образованию торосов, ледяных гряд, которые ветер и приливы выталкивают на берег. Такую картину наблюдали на нескольких пляжах Вислинской косы.

Торосы, которые иногда называют ледяными цунами, наблюдали, например, в Микошево и Реве. Они образуются, когда на поверхности моря скапливаются льдины и начинают трескаться. Затем перепады температуры, сильные ветры и морские течения гонят лёд к суше, где он нарастает вдоль берега.

В Микошево отдельные ледяные гряды поднимались выше двух метров. Власти предупреждают не залезать на них, так как лёд может быть хрупким и легко разбивается волнами. Хотя зрелище впечатляет, балтийские торосы остаются меньше похожих образований в других местах, где их высота может достигать нескольких метров.