Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Вдоль побережья Балтийского моря наблюдалось крайне редкое погодное явление, приведшее к образованию торосов, или «ледяных цунами», в Микошево (Польша) 22 января 2026 г.
No Comment

Видео. Редкие ледяные гряды вдоль побережья Балтики привлекают внимание ученых

Последние обновления:

Вдоль побережья Балтийского моря появились редчайшие торосы (ледяные нагромождения), привлекшие внимание местных жителей и ученых-исследователей.

На побережье Балтийского моря появилось крайне редкое погодное явление, привлёкшее внимание жителей и учёных. Необычные зимние условия привели к образованию торосов, ледяных гряд, которые ветер и приливы выталкивают на берег. Такую картину наблюдали на нескольких пляжах Вислинской косы.

Торосы, которые иногда называют ледяными цунами, наблюдали, например, в Микошево и Реве. Они образуются, когда на поверхности моря скапливаются льдины и начинают трескаться. Затем перепады температуры, сильные ветры и морские течения гонят лёд к суше, где он нарастает вдоль берега.

В Микошево отдельные ледяные гряды поднимались выше двух метров. Власти предупреждают не залезать на них, так как лёд может быть хрупким и легко разбивается волнами. Хотя зрелище впечатляет, балтийские торосы остаются меньше похожих образований в других местах, где их высота может достигать нескольких метров.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА