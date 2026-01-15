Видео. Тысячи в Софии требуют честных выборов и отставки правительства

В среду в центре Софии собрались тысячи человек, несмотря на мороз, требуя честных выборов, поскольку страна вновь приближается к очередным национальным выборам.
Акция стала продолжением более ранних протестов, вызванных проектом бюджета на 2026 год, который, по мнению многих, лишь усугубит рост стоимости жизни.
Хотя позже правительство отозвало этот план, недовольство переросло в требования отставки коалиции. Протестующие обвинили прежние власти в подкупе избирателей и манипулировании результатами и раскритиковали отказ от введения машинного голосования на возможных досрочных выборах.
Многие также указывали на влияние находящегося под санкциями бизнесмена и политика Деляна Пеевски, чья партия поддерживала уходящую коалицию.
Повторяющиеся выборы не принесли стране стабильности, и Болгария снова сталкивается с неопределенностью после многолетнего политического тупика.