Семья на крыше почти полностью затопленного здания
No Comment

Видео. Семью из пяти человек спасли с крыши во время наводнений в Таиланде

Последние обновления:

В Хатъяе, Таиланд, спасатели сняли с крыши затопленного дома семью из пяти человек, пока город переживал сильное наводнение. Спасение снято дроном.

Кадры, снятые дроном и показанные в эфире Thai PBS, запечатлели бледные силуэты членов семьи на крыше: они отчаянно подавали сигналы, пока паводковые воды окружали дом. Спустя несколько мгновений спасатели подогнали спасательную лодку к зданию.

Местные СМИ сообщили, что они проломили крышу, чтобы уйти от поднимающейся воды, ещё до того, как их заметили спасатели. Во всём городе также наблюдалось сильное наводнение: улицы превратились в глубокие потоки воды.

В соседней провинции Накхон Си Таммарат внезапные паводки перекрыли дороги в деревне Хиривонг. На одном из видео стремительно текущая вода блокировала единственный путь для транспорта, и мотоцикл не смог его преодолеть.

