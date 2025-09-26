Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Сотрудники перемещают пачки наличных денег, так как центральный банк планирует предоставить средства коммерческим банкам. 10/09/2019
No Comment

Видео. Сотрудники финансовой сферы в Южной Корее провели первую за три года забастовку

Последние обновления:

Тысячи работников финансового сектора в Южной Корее провели в Сеуле всеобщую забастовку. Участники акции требовали повышения зарплаты и сокращения рабочей недели.

Члены Корейского союза работников финансовой индустрии, представляющего сотрудников крупных коммерческих банков, провели массовый митинг в Сеуле. Его участники требовали введения сокращенной рабочей недели (4,5 дня) и повышения заработной платы на 3,9%. Эта протестная акция стала первой всеобщей забастовкой профсоюза за последние три года.

Несмотря на протест, банковские операции по всей стране в основном не были затронуты, поскольку число манифестантов оказалось ниже ожидаемого. Официальные лица заявили, что банковские услуги предоставляются лишь с незначительными перебоями.

