Видео. Сотрудники финансовой сферы в Южной Корее провели первую за три года забастовку

Члены Корейского союза работников финансовой индустрии, представляющего сотрудников крупных коммерческих банков, провели массовый митинг в Сеуле. Его участники требовали введения сокращенной рабочей недели (4,5 дня) и повышения заработной платы на 3,9%. Эта протестная акция стала первой всеобщей забастовкой профсоюза за последние три года.

Несмотря на протест, банковские операции по всей стране в основном не были затронуты, поскольку число манифестантов оказалось ниже ожидаемого. Официальные лица заявили, что банковские услуги предоставляются лишь с незначительными перебоями.