Премьер-министр Канады Марк Карни, слева, президент Украины Владимир Зеленский, в центре, и его жена Елена участвуют в церемонии возложения цветов в Киеве, 24 августа 2025 года.
No Comment

Видео. Владимир Зеленский в вышиванке почтил память павших солдат в Киеве

Последние обновления:

В воскресенье Украина отметила День независимости, спустя три с половиной года после начала вторжения России, с памятными мероприятиями в центре Киева

Толпы собрались в Киеве, многие в традиционных костюмах, чтобы возложить цветы на центральных площадях в честь солдат, погибших в боях.

Президент Украины Владимир Зеленский в вышиванке вместе с первой леди Еленой Зеленской и премьер-министром Канады Марком Карни отдали дань уважения павшим на площади Святого Михаила.

В видеообращении Зеленский заявил, что будущее Украины будет решаться только ее народом, отвергая компромисс с Россией и призывая к прочному миру, подкрепленному сильными гарантиями безопасности.

