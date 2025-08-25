Видео. Владимир Зеленский в вышиванке почтил память павших солдат в Киеве

Толпы собрались в Киеве, многие в традиционных костюмах, чтобы возложить цветы на центральных площадях в честь солдат, погибших в боях.

Президент Украины Владимир Зеленский в вышиванке вместе с первой леди Еленой Зеленской и премьер-министром Канады Марком Карни отдали дань уважения павшим на площади Святого Михаила.

В видеообращении Зеленский заявил, что будущее Украины будет решаться только ее народом, отвергая компромисс с Россией и призывая к прочному миру, подкрепленному сильными гарантиями безопасности.