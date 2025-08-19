Роботы соревнуются в финале эстафеты 4x100 м на Всемирных играх гуманоидных роботов, которые проходят в Пекине, Китай, в воскресенье, 17 августа 2025 года
No Comment

Видео. В Пекине завершились первые игры роботов-гуманоидов

Последние обновления:

Первые Всемирные игры роботов-гуманоидов завершились в Пекине в воскресенье после четырех дней соревнований, в которых приняли участие 280 команд из 16 стран.

В Пекине завершились Всемирные игры роботов-гуманоидов. Они продлились четыре дня, и в них приняли участие 280 команд из 16 стран.

В спринте на 100 метров выиграл построенный в Пекине робот "Тяньгун". Он пробежал эту дистанцию за 21,50 секунды.

А в финальном матче по футболу 5 на 5 команда Хуошен из Университета Цинхуа обыграла немецкую команду HTVK+Nao Devils со счётом 1:0. H

Unitree Robotics из Гуанчжоу выиграла четыре золотые медали в беговых дисциплинах.

На церемонии закрытия организаторы запустили Всемирную федерацию спортивных состязаний роботов-гуманоидом и подтвердили, что вторые игры пройдут в Пекине в августе следующего года.

