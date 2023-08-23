Спустя всего несколько дней после падения на поверхность Луны российского космического аппарата "Луна-25", индийская миссия по достижению южного полюса спутника Земли вступает в решающую фазу.
Индийское космическое агентство приближается к завершению операции по посадке космического аппарата на южный полюс Луны. Эта миссия имеет большое значение для авторитета страны как космической державы и для будущих исследований спутника Земли.
Космический аппарат "Чандраян-3" был запущен 14 июля с главного индийского космодрома в южном штате Андхра-Прадеш.
С тех пор станция прошла по все более широким орбитам вокруг Земли, перешла на лунную и стала предметом национальной гордости и глобального интереса - особенно, после неудачной попытки России опередить ее в посадке на южный лунный полюс.
Вот основные факты о миссии "Чандраян-3" Индийской организации космических исследований (ISRO).
В чем заключается миссия "Чандраян-3"?
Миссия "Чандраян-3" направлена на южный полюс Луны - область с водяным льдом или замерзшей водой, которая может стать источником кислорода, топлива и воды для будущих полетов на Луну или создания там постоянной колонии.
Ожидается, что в случае успешной посадки "Чандраян-3" будет функционировать в течение двух недель, выполняя ряд экспериментов, включая спектрометрический анализ минерального состава лунной поверхности.
Высота посадочного аппарата "Чандраян-3" составляет около 2 м, а масса - чуть более 1700 кг, то есть примерно как у внедорожника. Он предназначен для размещения меньшего лунохода массой 26 кг.
Администратор НАСА Билл Нельсон сказал, что американское космическое агентство с нетерпением ждет результатов индийской миссии.
С какими проблемами сталкивается миссия?
Предыдущая попытка Индии совершить посадку на южный полюс Луны в 2019 году закончилась неудачей.
"Чандраян-2" успешно вывел орбитальный аппарат, но его посадочный модуль и вездеход были уничтожены в результате аварии недалеко от места, где будет совершать посадку "Чандраян-3".
Неровный рельеф местности - одна из сложностей при посадке на южный полюс.
Ученые ISRO утверждают, что внесли коррективы, которые повышают вероятность того, что посадка нынешнего аппарата состоится. В частности, была разработана система, расширяющая потенциальную зону посадки. Кроме того, в посадочный аппарат было добавлено больше топлива и установлены более прочные опоры.
Недавно первый за почти 50 лет полет российского космического аппарата "Луна-25" на Луну закончился неудачей: после выхода на неконтролируемую орбиту он врезался в поверхность.
Частная японская космическая компания Ispace также потерпела неудачу при попытке высадки на Луну в апреле.
Политические и экономические ставки высоки
Успешная миссия сделает Индию четвертой страной, успешно высадившейся на Луне, после бывшего СССР, США и Китая, и ознаменует ее становление как космической державы - как раз в преддверии национальных выборов в следующем году.
Правительство премьер-министра Нарендры Моди также стремится стимулировать инвестиции в частные космические запуски и связанный с ними спутниковый бизнес.
Индия хочет, чтобы в течение следующего десятилетия частные космические компании увеличили свою долю на мировом рынке запусков в пять раз.
В момент запуска миссии на Луну Моди заявил, что ISRO пишет "новую главу в космической одиссее Индии" и возвышает "мечты и амбиции каждого индийца".