Миссия "Чандраян-3": первые шаги по Луне

By Euronews

Луноход индийской миссии "Чандраян-3" спустился по трапу и впервые прошел вблизи южного полюса спутника Земли

Исторические кадры, иллюстрирующие вступление Индии в космическую гонку.

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Через несколько часов после посадки луноход "Чандраян-3" спустился по трапу и впервые прошел вблизи южного полюса спутника Земли.

В течение 14 дней он будет проводить там эксперименты. В частности, проанализирует состав поверхности спутника.

Индия стала четвертой страной мира, после СССР, США и Китая, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне и первой, которой удалось прилуниться на южном полюсе.

Ранее при попытке совершить посадку в этом районе потерпела катастрофу российская станция "Луна-25".