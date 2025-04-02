Нетаньяху: Израиль берет под контроль коридор "Мораг"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о создании нового коридора безопасности через сектор Газа, "Оси Мораг".

Это название еврейского поселения, которое когда-то располагалось между Рафахом и Хан-Юнисом. Нетаньяху предупредил, что давление на ХАМАС будет усиливаться, если требования Израиля не будут выполнены.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Сегодня ночью в секторе Газа мы активизировали (операцию). ЦАХАЛ захватывает территорию, наносит удары по террористам и разрушает инфраструктуру. И мы делаем еще одну вещь - мы захватываем "Ось Мораг". Это будет второй "Филадельфийский коридор", дополнительный "Филадельфийский коридор", потому что сейчас мы разрезаем полосу и шаг за шагом усиливаем давление, чтобы они отдали нам наших заложников. И чем больше они не отдают (заложников), тем больше будет усиливаться давление, пока они не отдадут".

Уже в прошлом месяце Израиль вновь захватил коридор Нецарим, разделяющий сектор Газа на две части и создал здесь семикилометровую зону безопасности, выселив всех местных жителей и разрушив их дома для строительства дорог и укрепленных позиций.

Утром в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ расширяет операции в Газе. Заявление было сделано после того, как в течение ночи были нанесены многочисленные удары по южной части анклава.

Войска будут продвигаться, чтобы очистить районы "от террористов и их инфраструктуры и захватить обширную территорию, которая будет добавлена к зонам безопасности государства Израиль", – говорится в заявлении Каца.

По данным израильских СМИ, утром в среду ЦАХАЛ перебросил ещё одну дивизию на юг сектора в рамках расширения наступления на ХАМАС.

С палестинской стороны сообщается о большой волне ударов по Рафаху, Хан-Юнису и другим районам. По словам местных руководителей и представителей больниц, в результате ночных бомбардировок погибли более 50 человек.

Израиль уже давно сохраняет буферную зону внутри сектора, идущую параллельно с т. н. барьером безопасности, которая расширилась с начала войны в 2023 году.

Палестинцы рассматривают буферную зону как захват земли, который приведёт к дальнейшему сокращению узкой прибрежной территории, где проживает около 2 миллионов человек.

Перемещенные палестинцы на окраине города Газа, 21 марта 2025 года. AP Photo

Кац не уточнил, какие районы Газы будут захвачены в ходе расширенной операции, которая, по его словам, включает "широкую эвакуацию" населения из зон боевых действий.

По данным израильской правозащитной группы Gisha, Израиль уже взял под контроль около 62 квадратных километров, или около 17% от общей площади Газы, в рамках буферной зоны по периметру анклава.

Его заявление прозвучало после того, как Израиль приказал полностью эвакуировать южный город Рафах и близлежащие районы.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство намерено сохранить бессрочный контроль над сектором Газа после того, как израильтяне достигнут своей цели – разгрома ХАМАС. Ранее власти Израиля также подтвердили, что будут "способствовать добровольному выезду" палестинцев из анклава, после того как президент США Дональд Трамп призвал перестроить Газу в прибрежный курорт под контролем США.

Кац призвал жителей Газы избавиться от правления ХАМАС

Боевая группировка по-прежнему удерживает 59 пленников, из которых 24, как считается, ещё живы, после того как большинство остальных были освобождены в рамках предыдущих соглашений о прекращении огня или других сделок.

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Как пишет Reuetrs, израильских лидеров, похоже, "воодушевляют" редкие акции протеста в Газе против ХАМАС, боевой группировки, контролирующей анклав с 2007 года, и расширение операции, как представляется, по крайней мере частично направлено на усиление давления гражданского населения на руководство боевиков.

Я призываю жителей Газы действовать немедленно, чтобы изгнать ХАМАС и вернуть всех заложников. Это единственный способ положить конец войне. Исраэль Кац министр обороны Израиля

Правительство "приносит заложников в жертву" ради территориальных приобретений"

Форум семей заложников, представляющий интересы большинства семей пленных и пропавших без вести, заявил, что "с ужасом проснулся сегодня утром от заявления министра обороны о расширении военных операций в Газе с целью захвата обширной территории".

По словам представителей группы, израильское правительство "обязано добиться освобождения всех 59 заложников из плена ХАМАС, используя все возможные каналы для продвижения сделки".

Активисты подчеркнули, что с каждым днем жизни их близких подвергаются всё большему риску.

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Палестинцы устроили редкую акцию протеста против группировки ХАМАС в Бейт-Лахии, 26 марта 2025 года. AP Photo

"Их жизни висят на волоске, поскольку продолжают появляться всё новые и новые тревожные подробности об ужасных условиях, в которых они содержатся – закованные в цепи, подвергающиеся насилию и отчаянно нуждающиеся в медицинской помощи", – говорится в заявлении организации, которая призвала администрацию Трампа и других посредников продолжать оказывать давление на ХАМАС с целью освобождения заложников.

"Нашим главным приоритетом должно стать немедленное заключение соглашения о возвращении всех заложников домой – живых для реабилитации, а убитых для надлежащего погребения – и прекращение этой войны", – заявила группа.