Совет Европы направит в Турцию наблюдательную миссию

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Конгресс местных и региональных властей Совета Европы намерен направить в Турцию миссию для расследования фактов «отступлений от демократии»: имеется в виду повсеместное смещение избранных мэров.

Хотя внимание международной общественности в основном привлёк арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу 23 марта, Совет Европы ещё раньше планировал провести дебаты — в связи с тем, что с 2016 года были смещены около 150 избранных мэров турецких муниципалитетов; часто их заменяли лица, прямо назначенные правительством.

Имамоглу арестовали в то время, когда его партия решала, утверждать ли его в качестве кандидата в президенты. Председатель Конгресса Марк Кулс заявил, что арест в таких условиях «не имеет ничего общего с правосудием», а связан исключительно с политикой.

«Мы хотим покончить со смещением мэров, увольнением мэров и заменой их доверенными лицами правительства. Мы считаем такие действия нелегитимными и неуместными», — сказала Euronews Брайони Рудкин, содокладчица Конгресса по Турции.

Она отметила, что вопрос не юридический, а принципиально демократический:

«Мы хотим увидеть восстановление демократических прав и подотчётности местных властей в Турции».

Другие содокладчики отметили, что ещё предыдущая мониторинговая миссия выявила несколько явлений, противоречащих Европейской хартии местного самоуправления, которую Турция подписала как член Совета Европы:

Представители Конгресса подчеркнули, что дебаты были запланированы ещё до ареста Имамоглу, который лишь придал дебатам актуальности.

В итоге члены Когресса приняли декларацию, призывающую Турцию освободить всех задержанных мэров и прекратить политически мотивированные преследования. Конгресс осудил тюремное заключение Имамоглу и раскритиковал лишение его университетского диплома, необходимого для участия в президентских выборах, как явно политическую тактику.

«Мы отправимся в Турцию, как только это станет возможным, чтобы увидеть всё своими глазами, поговорить с официальными лицами и с теми избранными представителями, с кем мы сможем поговорить», — рассказала Euronews Брайони Рудкин.

По её словам, в центре внимания будет благополучие задержанных мэров:

«Содержание под стражей — невероятно суровое наказание для людей, которые не сделали ничего дурного, а были избраны демократическим путём».

В Турции негативно отреагировали на действия Конгресса. Турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч в соцсетях назвал позицию Конгресса «далёкой от правовых реалий» и обвинил Совет Европы в нарушении принципа беспристрастности и во вмешательстве во внутренние дела Турции.