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Рейтинг Economist: Вена осталась самым комфортным городом мира

Вену назвали самым удобным для жизни городом
Вену назвали самым удобным для жизни городом Авторское право Canva
 David Walsh

Вена сохранила за собой звание самого удобного для жизни города мира, согласно ежегодному индексу журнала Economist. Однако позиции других европейских городов в рейтинге снизились.

Приходилось ли вам бывать в каком-либо городе и уезжать оттуда с таким хорошим настроением, что по возвращении домой вы сразу же начинали проверять объявления о продаже недвижимости и вакансиях?

Каждый, кто побывал в одном из городов, входящих в десятку лучших в ежегодном рейтинге Global Liveability Index журнала Economist, вероятно, может вспомнить у себя такие же чувства.

Новый рейтинг дает представление о том, где комфортнее всего жить в этом году, и включает города на всех континентах. 

Как выбираются лучшие города?

Общий балл — из максимальных 100 — определяется на основе анализа множества факторов, включая качество здравоохранения, образования, культурной жизни, инфраструктуры и т.д.

Во многих городах из 173 изученных после снятия последних ограничений COVID-19 показатели пошли вверх.

Так, средний балл индекса по всем городам (за исключением Киева) достиг 76,2 из 100, увеличившись с 73,2 год назад, что является самым высоким показателем за последние 15 лет.

Качество жизни в Европе падает?

Несмотря на изменение ситуации в лучшую сторону для большинства городов, одним из заметных изменений в рейтинге этого года по сравнению с 2022-м стало снижение числа европейских городов в списке.

Отчасти это объясняется нестабильностью, причем некоторые города ощутили на себе последствия войны в Украине.

Франкфурт и Амстердам выбыли из первой десятки, хотя в 2022 году занимали там 7-е и 9-е места.

Среди европейских городов наиболее значительное снижение показателей произошло в Великобритании. Эдинбург, который в прошлом году впервые вошел в топ-50 и занял 35-е место, в 2023 году опустился на 58-ю строчку.

Лондон (34-е место в 2022-м) и Манчестер (32-е место в прошлом году) также получили низкие оценки, опустившись на 12 и 16 мест соответственно.

В глобальном масштабе региональные показатели по сравнению с 2022 годом всё же улучшились. Несмотря на снижение рейтинга ряда городов, Западная Европа сохранила свои позиции, улучшив показатель с 91,4 в прошлом году до 92,3 в этом.

Наибольшее улучшение было отмечено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который получил 73,5 балла, что заметно выше прошлогоднего показателя в 69,1 балла. Более того, восемь из десяти городов, поднявшихся в рейтинге, были представителями этого региона; наиболее заметный из них — Веллингтон (Новая Зеландия) — поднялся на 35 позиций и занял 23-е место.

10. Окленд, Новая Зеландия

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Окленд, Новая ЗеландияCanva

Окленд — крупнейший город Новой Зеландии — совершил впечатляющий скачок вверх на 25 позиций и занял в этом году 10-е место в рейтинге.

10. Осака, Япония

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Осака, ЯпонияCanva

После отмены ограничений COVID-19 многие города Азиатско-Тихоокеанского региона получили значительный импульс к развитию. Осака, третий по численности населения и один из самых многонациональных городов Японии, набрал высокие баллы, благодаря культуре и окружающей среде.

9. Торонто, Канада

Canva
Торонто, КанадаCanva

Хотя и занимая самое низкое место в первой десятке из канадских городов, Торонто ежегодно попадает в рейтинг. Он опустился на одну позицию с 8-го места на 9-е, но оценка стабильности выросла после того, как закончились протесты антипрививочников прошлого года.

7. Женева, Швейцария

Canva
Женева, ШвейцарияCanva

Женева в этом году сохранила место в первой десятке. Несмотря на то, что швейцарский город опустился с 6-й на 7-ю позицию, в этом году его показатели в области образования выросли. В целом Женева считается одним из лучших городов для жизни, но в то же время одним из самых дорогих.

7. Калгари, Канада

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Калгари, КанадаCanva

Европа — не единственный континент, города которого потеряли позиции в рейтинге. В 2022-м Калгари в Канаде занимал третье место, но в этом году крупнейший город провинции Альберта опустился на 7-е. Самым большим недостатком Калгари стала оценка культуры и окружающей среды, которая снизила его общий индекс, несмотря на отличные показатели по стабильности, инфраструктуре, образованию и здравоохранению.

6. Цюрих, Швейцария

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Цюрих, ШвейцарияCanva

Крупнейший город Швейцарии Цюрих за последний год опустился с третьего места на шестое. Несмотря на то, что Цюрих, как и Женева, входит в первую десятку, по данным исследования Mercer, он также считается одним из самых дорогих городов мира для проживания и работы экспатов. В ежегодном отчете консалтинговой компании он занял второе место после Гонконга.

5. Ванкувер, Канада

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Ванкувер, КанадаCanva

Ванкувер не стал исключением и занял пятое место, повысив свой рейтинг стабильности по сравнению с прошлым годом после того, как протесты против вакцинации привели к его снижению.

4. Сидней, Австралия

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Сидней, АвстралияCanva

COVID-19 оказал весьма заметное влияние на австралийские города, такие как Сидней, но благодаря ослаблению ограничений они сместили европейские города в первой десятке. Помимо того, что система здравоохранения получила отличную оценку, образование и инфраструктура города также получили по 100 баллов.

3. Мельбурн, Австралия

Canva
Мельбурн, АвстралияCanva

Как и в случае с Сиднеем, рейтинг Мельбурна снизился из-за значительного влияния на многие аспекты городской жизни пандемии COVID-19. Несколько волн вируса угрожали перегрузить систему здравоохранения города, но в этом году именно этот фактор получил от Economist отличную оценку в 100 баллов, что позволило Мельбурну вернуться в первую десятку.

2. Копенгаген, Дания

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Копенгаген, ДанияCanva

На втором месте уже который год подряд находится Копенгаген. Дания неизменно входит в число самых счастливых стран мира, и это, безусловно, отражается в оценках по каждой категории в отчете Economist о комфортности жизни. Дания по-прежнему имеет высокие показатели по всем категориям, включая отличные оценки в 100 баллов за образование, инфраструктуру и стабильность.

1. Вена, Австрия

Canva
Вена, АвстрияCanva

Никаких изменений на вершине: Вена вновь сохранила за собой звание самого удобного для жизни города мира. Австрийская столица доминировала в рейтинге в течение последних 10 исследований, занимая первое место в восьми из них. Лишь пандемия вируса COVID-19 сместила ее с первого места, когда многие музеи и рестораны закрыли свои двери.

В отчете отмечается, что Вена по-прежнему предлагает "непревзойденное сочетание стабильности, развитой инфраструктуры, сильных образовательных и медицинских услуг, а также большого количества культурных и развлекательных мероприятий". Единственным недостатком, по мнению авторов отчета, является отсутствие крупных спортивных мероприятий.

Почетные упоминания

Хотя в прошлогоднем списке после начала полномасштабного вторжения Киев резко упал в рейтинге, он вернулся в индекс, хотя и с низкими показателями. В результате бомбардировок и ракетных ударов по украинской столице снизились ее показатели по инфраструктуре и стабильности, однако в общем рейтинге Киев оказался на 165-м место из 173 городов.

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