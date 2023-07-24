Рейтинг Economist: Вена осталась самым комфортным городом мира

Вена сохранила за собой звание самого удобного для жизни города мира, согласно ежегодному индексу журнала Economist. Однако позиции других европейских городов в рейтинге снизились.

Приходилось ли вам бывать в каком-либо городе и уезжать оттуда с таким хорошим настроением, что по возвращении домой вы сразу же начинали проверять объявления о продаже недвижимости и вакансиях?

Каждый, кто побывал в одном из городов, входящих в десятку лучших в ежегодном рейтинге Global Liveability Index журнала Economist, вероятно, может вспомнить у себя такие же чувства.

Новый рейтинг дает представление о том, где комфортнее всего жить в этом году, и включает города на всех континентах.

Как выбираются лучшие города?

Общий балл — из максимальных 100 — определяется на основе анализа множества факторов, включая качество здравоохранения, образования, культурной жизни, инфраструктуры и т.д.

Во многих городах из 173 изученных после снятия последних ограничений COVID-19 показатели пошли вверх.

Так, средний балл индекса по всем городам (за исключением Киева) достиг 76,2 из 100, увеличившись с 73,2 год назад, что является самым высоким показателем за последние 15 лет.

Качество жизни в Европе падает?

Несмотря на изменение ситуации в лучшую сторону для большинства городов, одним из заметных изменений в рейтинге этого года по сравнению с 2022-м стало снижение числа европейских городов в списке.

Отчасти это объясняется нестабильностью, причем некоторые города ощутили на себе последствия войны в Украине.

Франкфурт и Амстердам выбыли из первой десятки, хотя в 2022 году занимали там 7-е и 9-е места.

Среди европейских городов наиболее значительное снижение показателей произошло в Великобритании. Эдинбург, который в прошлом году впервые вошел в топ-50 и занял 35-е место, в 2023 году опустился на 58-ю строчку.

Лондон (34-е место в 2022-м) и Манчестер (32-е место в прошлом году) также получили низкие оценки, опустившись на 12 и 16 мест соответственно.

В глобальном масштабе региональные показатели по сравнению с 2022 годом всё же улучшились. Несмотря на снижение рейтинга ряда городов, Западная Европа сохранила свои позиции, улучшив показатель с 91,4 в прошлом году до 92,3 в этом.

Наибольшее улучшение было отмечено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который получил 73,5 балла, что заметно выше прошлогоднего показателя в 69,1 балла. Более того, восемь из десяти городов, поднявшихся в рейтинге, были представителями этого региона; наиболее заметный из них — Веллингтон (Новая Зеландия) — поднялся на 35 позиций и занял 23-е место.

10. Окленд, Новая Зеландия

Окленд, Новая Зеландия Canva

Окленд — крупнейший город Новой Зеландии — совершил впечатляющий скачок вверх на 25 позиций и занял в этом году 10-е место в рейтинге.

10. Осака, Япония

Осака, Япония Canva

После отмены ограничений COVID-19 многие города Азиатско-Тихоокеанского региона получили значительный импульс к развитию. Осака, третий по численности населения и один из самых многонациональных городов Японии, набрал высокие баллы, благодаря культуре и окружающей среде.

9. Торонто, Канада

Торонто, Канада Canva

Хотя и занимая самое низкое место в первой десятке из канадских городов, Торонто ежегодно попадает в рейтинг. Он опустился на одну позицию с 8-го места на 9-е, но оценка стабильности выросла после того, как закончились протесты антипрививочников прошлого года.

7. Женева, Швейцария

Женева, Швейцария Canva

Женева в этом году сохранила место в первой десятке. Несмотря на то, что швейцарский город опустился с 6-й на 7-ю позицию, в этом году его показатели в области образования выросли. В целом Женева считается одним из лучших городов для жизни, но в то же время одним из самых дорогих.

7. Калгари, Канада

Калгари, Канада Canva

Европа — не единственный континент, города которого потеряли позиции в рейтинге. В 2022-м Калгари в Канаде занимал третье место, но в этом году крупнейший город провинции Альберта опустился на 7-е. Самым большим недостатком Калгари стала оценка культуры и окружающей среды, которая снизила его общий индекс, несмотря на отличные показатели по стабильности, инфраструктуре, образованию и здравоохранению.

6. Цюрих, Швейцария

Цюрих, Швейцария Canva

Крупнейший город Швейцарии Цюрих за последний год опустился с третьего места на шестое. Несмотря на то, что Цюрих, как и Женева, входит в первую десятку, по данным исследования Mercer, он также считается одним из самых дорогих городов мира для проживания и работы экспатов. В ежегодном отчете консалтинговой компании он занял второе место после Гонконга.

5. Ванкувер, Канада

Ванкувер, Канада Canva

Ванкувер не стал исключением и занял пятое место, повысив свой рейтинг стабильности по сравнению с прошлым годом после того, как протесты против вакцинации привели к его снижению.

4. Сидней, Австралия

Сидней, Австралия Canva

COVID-19 оказал весьма заметное влияние на австралийские города, такие как Сидней, но благодаря ослаблению ограничений они сместили европейские города в первой десятке. Помимо того, что система здравоохранения получила отличную оценку, образование и инфраструктура города также получили по 100 баллов.

3. Мельбурн, Австралия

Мельбурн, Австралия Canva

Как и в случае с Сиднеем, рейтинг Мельбурна снизился из-за значительного влияния на многие аспекты городской жизни пандемии COVID-19. Несколько волн вируса угрожали перегрузить систему здравоохранения города, но в этом году именно этот фактор получил от Economist отличную оценку в 100 баллов, что позволило Мельбурну вернуться в первую десятку.

2. Копенгаген, Дания

Копенгаген, Дания Canva

На втором месте уже который год подряд находится Копенгаген. Дания неизменно входит в число самых счастливых стран мира, и это, безусловно, отражается в оценках по каждой категории в отчете Economist о комфортности жизни. Дания по-прежнему имеет высокие показатели по всем категориям, включая отличные оценки в 100 баллов за образование, инфраструктуру и стабильность.

1. Вена, Австрия

Вена, Австрия Canva

Никаких изменений на вершине: Вена вновь сохранила за собой звание самого удобного для жизни города мира. Австрийская столица доминировала в рейтинге в течение последних 10 исследований, занимая первое место в восьми из них. Лишь пандемия вируса COVID-19 сместила ее с первого места, когда многие музеи и рестораны закрыли свои двери.

В отчете отмечается, что Вена по-прежнему предлагает "непревзойденное сочетание стабильности, развитой инфраструктуры, сильных образовательных и медицинских услуг, а также большого количества культурных и развлекательных мероприятий". Единственным недостатком, по мнению авторов отчета, является отсутствие крупных спортивных мероприятий.

Почетные упоминания

Хотя в прошлогоднем списке после начала полномасштабного вторжения Киев резко упал в рейтинге, он вернулся в индекс, хотя и с низкими показателями. В результате бомбардировок и ракетных ударов по украинской столице снизились ее показатели по инфраструктуре и стабильности, однако в общем рейтинге Киев оказался на 165-м место из 173 городов.