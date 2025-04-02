Сенат США утвердил Мэтта Уитакера послом Трампа в НАТО

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Сенат США утвердил представленную президентом Трампом кандидатуру Мэтта Уитакера на пост посла США в НАТО в период растущей обеспокоенности по поводу приверженности Вашингтона оборонному альянсу.

Уитакер, работавший в министерстве юстиции во время первой администрации Трампа, пришел на эту должность с опытом работы в правоохранительных органах, а не в области внешней политики или национальной безопасности.

Его кандидатура была утверждена по партийной линии с результатом 52 голоса "за", 45 - "против".

Во время слушаний по его утверждению Уитакер заверил сенаторов, что приверженность администрации Трампа НАТО "железная".

Однако Трамп уже давно скептически и даже враждебно относится к НАТО, которая была создана США и другими странами после Второй мировой войны в качестве сдерживающего фактора против потенциальной агрессии со стороны тогдашнего Советского Союза.

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, 13 марта 2025 г. AP Photo

Будущее роли США в альянсе оказалось под вопросом из-за резкой критики Трампом европейских союзников и его явного стремления укрепить связи с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп призвал другие страны выделять большую долю своих бюджетов на собственную оборону, а не полагаться на США.

Уитакер занимал пост главы аппарата генерального прокурора Джеффа Сешнса во время первого срока Трампа. Он был выбран на должность исполняющего обязанности генерального прокурора, когда Сешнса был уволен после того, как взял самоотвод от расследования российского влияния на выборы 2016 года.

После возвращения президента в Белый дом он рассматривался в качестве кандидата на высшую должность в министерстве юстиции, но в итоге был назначен послом в НАТО.

Выдвигая его кандидатуру, Трамп в своем заявлении отметил, что Уитакер - "сильный воин и преданный патриот", который "обеспечит продвижение и защиту интересов Соединенных Штатов".