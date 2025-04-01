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В России намерены ужесточить законодательство об "иноагентах"

Госдума РФ. Москва, Россия. 26 марта, 2025 г.
Госдума РФ. Москва, Россия. 26 марта, 2025 г. Авторское право Alexander Astafyev/Sputnik
Авторское право Alexander Astafyev/Sputnik
By Euronews
Опубликовано
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Российские парламентарии должны проголосовать по поправкам, ужесточающим законодательство о так называемых иностранных агентах. Среди инициатив - введение тюремного наказания за призывы к санкциям в отношении России.

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Второго апреля Госдума РФ рассмотрит в первом чтении ряд законопроектов о совершенствовании контроля за деятельностью так называемых иностранных агентов. Инициаторами выступили представители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР. Законопроекты, как заявили в Госдуме, направлены на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику России.

Кто может пополнить реестр "иноагентов"?

Авторы законопроектов предложили расширить перечень оснований для включения лиц в реестр иноагентов. В документах перечислены виды деятельности, за осуществление которых лицо может быть признано иностранным агентом, а именно: содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует (например Международный уголовный суд), или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.

Заочный суд, тюрьма и конфискация имущества

Инициаторы поправок также выступают за проведение судебного разбирательства без участия подсудимого. Например, лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние. Среди подобных действий, как определили депутаты, "публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности России, распространение фейков о Вооруженных силах России и их дискредитация", и другие.

Предлагается ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком на 7 лет за содействие международным организациям, в которых не участвует Россия. За призывы к санкциям в отношении России, совершенные из корыстных побуждений, предлагается ввести наказание в виде 5 лет тюрьмы. Проект предусматривает конфискацию имущества подсудимого.

В числе поправок - запрет "иностранным агентам" входить в органы управления госкорпораций.

Тринадцать лет преследований

Понятие "ионстранный агент" впервые появилось в России в 2012 году. Тогда, в ответ на протесты против возвращения Владимира Путина на пост президента, был принят закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента". Далее законодательство расширялось за счет многочисленных поправок. В частности, в 2017, 2019 и 2020 гг.

Признанные "иностранными агентами" организации и физические лица сталкиваются со значительными ограничениями в своей деятельности. Они рискуют получить крупные штрафы или подвергнуться уголовному преследованию за несоблюдение требований властей.

Список "иноагентов" ведется с 2013 года. На июнь 2024 года, по данным российских СМИ, в нем числится 820 физических и юридических лиц, часть из них была исключена из реестра.

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