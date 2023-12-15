Из Индии в Европу: какие возможности и риски несёт в себе новый торговый коридор?

By Osama Rizvi

Это попытка противостоять китайскому доминированию в сфере глобальных инфраструктурных проектов. Участники "исторического" соглашения IMEC уверены в его пользе, но ни сроки, ни финансирование пока не утверждены, а война на Ближнем Востоке может отдалить потенциальных партнёров. Обзор Euronews.

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На саммите G20 в сентябре 2023 года индийский премьер Нарендра Моди объявил о создании экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа (IMEC), но какие страны присоединятся к этому проекту? Когда его запустят? Какие вызовы стоят перед европейцами, а какие открываются перспективы?

Инициативу IMEC продвигают Саудовская Аравия, ОАЭ, Италия, Германия и Франция, а также ЕС в целом и Соединённые Штаты.

В каком-то смысле Нью-Дели следует примеру Пекина, который развивает зону свободной торговли Всестороннее региональное экономическое партнёрство (RCEP) и торговый маршрут "Пояс и путь" (или "Один пояс – один путь"). Пекин также прокладывает обширные железнодорожные и автомобильные сети для дальнейшей торговой интеграции региона.

В 75-ю годовщину своей независимости Индия стала пятой по величине экономикой мира, обогнав Великобританию, бывшую колониальную державу. Растущее соперничество Пекина и Нью-Дели создаёт новые возможности для Европы.

В чём суть IMEC?

Проект IMEC является частью более широкого Партнёрства для глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGII), которое было запущено в июне 2022 года. Его цель – реализовывать "революционные" инфраструктурные проекты в странах с низким и средним уровнем дохода (СНСД).

Коридор протяжённостью 4800 км будет состоять из морских и железнодорожных маршрутов. Он будет разделён на две части: Восточный коридор соединит Персидский залив с Индией, а Северный свяжет Персидский залив с Европой.

Частью одной сети станут такие известные порты, как Фуджейра, Джебаль-Али и Абу-Даби в ОАЭ, Хайфа в Израиле, Мундра и Кандла в Индии, а также греческий Пирей, французский Марсель и итальянская Мессина.

Учитывая современные проблемы и геополитическую напряжённость, особое внимание будет уделено повышению эффективности логистических цепочек, снижению выбросов парниковых газов и созданию рабочих мест.

Возможности для Европы

Ближний Восток и регион Персидского залива стали центром интересов многих крупных игроков. Влияние Китая наиболее сильно в этом регионе, который не только богат запасами нефти и газа, но и является одним из центров управления мировой экономикой.

Таким образом, IMEC позволит Европе установить своё собственное влияние в Персидском заливе, препятствуя планам единоличного китайского доминирования. Это также возможность противостоять конкуренции России.

Как заявила Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на мероприятии PGII в сентябре 2023 года в Нью-Дели, IMEC способен снизить транспортные расходы на 30-40% по маршруту от европейских портов до конечных пунктов коридора.

"Это будет самое прямое на сегодняшний день сообщение между Индией, Персидским заливом и Европой. Благодаря железнодорожной сети Индия и Европа станут ближе, благодаря электрическим кабелям и водородным трубопроводам будет развиваться торговля чистой энергией между Азией, Ближним Востоком и Европой, а высокоскоростные кабели передачи данных свяжут некоторые из самых инновационных цифровых экосистем в мире, создавая возможности для бизнеса", – заявила глава Еврокомиссии.

К соглашению присоединились в общей сложности 8 стран, на которые приходится 40% населения планеты и более половины мирового ВВП.

Препятствия, которые предстоит преодолеть Европе

Самым большим препятствием на пути IMEC является война на Ближнем Востоке, так как ожидается, что она приведёт к значительным задержкам в реализации проекта и сведёт на нет прогресс, достигнутый до сих пор на пути разрядки дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Европе будет трудно отстаивать свои интересы в условиях геополитической неопределённости.

Кроме того, до сих пор остаётся неясным вопрос о сроках. Недавно участникам не удалось собраться для утверждения "плана действий", как было согласовано на первоначальной встрече G20. Нет подробностей и о финансировании – на развитие портовых соединений, железных дорог и т. д. потребуются миллиарды евро.

Одной из самых сложных задач для Европы станет обеспечение того, чтобы технологии, деньги и другая инфраструктура, которая будет создана под зонтиком IMEC, не использовались для продвижения или усиления влияния России и Китая.

На фоне украинской войны роль Ближнего Востока для России значительно возросла. За первые 5 месяцев 2023 года ОАЭ экспортировали в Россию компьютерные компоненты, коммуникационное и электронное оборудование на сумму 233 миллиона долларов. Это огромный рост по сравнению с 2 миллионами долларов за тот же период прошлого года. С другой стороны, Китай стал крупнейшим покупателем нефти и газа из стран Персидского залива.

Геополитика IMEC весьма запутанна, поскольку и Саудовская Аравия, и ОАЭ – страны, чьи порты будут играть главную роль в налаживании связей и расширении торговли, – имеют статус "партнёров по диалогу при ШОС". К тому же Абу-Даби уже объявил о намерении вступить в БРИКС. Эр-Рияд, скорее всего, тоже станет частью растущего экономического блока под эгидой Пекина.

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Поскольку мир движется в сторону минилатерализма, что подразумевает сотрудничество небольших групп стран-единомышленников для решения коллективных задач, IMEC предоставляет Европе возможность расширить свою внешнюю торговлю и улучшить доступ к глобальным рынкам.