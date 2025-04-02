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Сенатор-демократ Кори Букер установил исторический рекорд: его речь в Сенате длилась более 24 часов

Кори Букер выступает на заседании Сената, 1 апреля 2025 года.
Кори Букер выступает на заседании Сената, 1 апреля 2025 года. Авторское право Senate Television via AP
Авторское право Senate Television via AP
By Euronews и AP
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В понедельник сенатор-демократ Кори Букер вышел на трибуну, заявив, что останется там до тех пор, пока будет "физически в состоянии", - в знак протеста против действий президента Дональда Трампа.

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Американский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Кори Букер во вторник покинул зал заседаний Сената после рекордного по продолжительности выступления. Оно длилось 25 часов и 5 минут.

Начиная свою речь в понедельник, он поклялся выступать до тех пор, пока будет "физически в состоянии". Этот исторический рекорд призван продемонстрировать сопротивление демократов радикальным действиям президента Дональда Трампа. "Марафонцу" помогали коллеги-демократы, которые давали ему передышку в выступлении, задавая вопросы.

Демократы пытаются продемонстрировать своим разочарованным сторонникам, что делают все возможное, чтобы противостоять программе Трампа.

В своей речи Букер обрушился на сокращение отделений социального обеспечения под руководством Департамента эффективности правительства, созданного советником Трампа Илоном Маском. Он также зачитал "письма избирателей", в том числе о том, что Трамп заявляет об аннексии Гренландии и Канады и о "надвигающемся конституционном кризисе".

Букер, для которого это второй сенатский срок, пытался выдвинуться кандидатом в президенты в 2020 году, но не преодолел порог, необходимый для участия в дебатах.

Сейчас, когда демократы ищут новое поколение лидеров, разочаровавшись находящихся на вершине старожилах, речь Букера может закрепить его статус ведущей фигуры в партии.

Во вторник десятки тысяч людей наблюдали за его выступлением Букера на странице Сената на YouTube, а также в других прямых трансляциях. Небольшая группа собралась у Капитолия, чтобы поддержать его.

Букер сказал, что в конечном итоге он призывает всех американцев не только противостоять действиям Трампа, но и проявить доброту и щедрость по отношению к тем, кто живет в их общинах.

"Боюсь, мой голос может дрожать, но я буду говорить больше", - сказал он.

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