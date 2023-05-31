Курят по старинке или вейпят: на что подсажены европейцы?

Camille Bello

Дымить, "парить" или бросать? В последний день мая отмечается Всемирный день без табака. В каких странах больше всего любителей сигарет? Что с гендерным равноправием? Где меньше болеют раком лёгких? Портрет курящей и сражающейся с табаком Европы.

Великобритания и Ирландия объявили о введении ограничений на продажу и распространение электронных сигарет среди подростков.

Правительство в Лондоне ранее обнародовало программу для курильщиков, желающих отказаться от табака с помощью перехода на вейпинг. При этом популяризация электронных сигарет вызывает опасения у экспертов, поскольку растёт привязанность к новым средствам доставки никотина среди ранее не куривших, а молодёжи проще пристраститься к e-сигаретам.

Британская инициатива "Меняй на вейп, чтобы бросить" ("Swap to stop"), представленная в апреле, направлена на то, чтобы отучить миллион курильщиков от табака с помощью новых курительных устройств. Власти также планирует предложить беременным женщинам ваучеры на сумму до 400 фунтов стерлингов (456 евро) в качестве финансового стимула для отказа от вредной привычки.

Предложенные меры являются частью глобальной стратегии по превращению Соединённого Королевства в "территорию без табака" к 2030 году – по задумке властей число курильщиков не должно превышать 5% населения.

Полиция также усилила контроль за оборотом электронных сигарет в попытке пресечь незаконную продажу вейпов несовершеннолетним британцам.

В соседней Ирландии в июле ожидается принятие закона, запрещающего продажу е-сигарет лицам до 18 лет.

Какова ситуация в других странах Европы, и как в них соотносятся показатели курения и вейпинга?

Курящая Европа

Согласно данным, собранным Евростатом, 19,7% жителей ЕС курят каждый день. В 2019 году 5,9% европейцев ежедневно выкуривали 20 и более сигарет, а 12,6% не доходили до этой планки.

Среди "чемпионов" по курению в ЕС – Болгария, где 28,2% населения не могут без сигареты, Турция (27,3%), Греция (27,2%), Венгрия (25,8%) и Латвия (24,9%).

Страны с наименьшим числом курильщиков – Швеция (9,3%), Исландия (11,2%), Финляндия (12,5%), Норвегия (12,9%) и Люксембург (13,5%).

Швеция, европейская страна с самым низким уровнем курения, искореняла эту привычку в течение многих лет. В начале 2005 года власти запретили гражданам курить во всех барах и ресторанах. В 2019 году запрет распространился на летние террасы в барах и ресторанах, а также на другие общественные места.

Не женское дело?

В Европе мужчины курят чаще, чем женщины: 22,3% мужчин в возрасте 15 лет и старше ежедневно тянутся за сигаретой, что касается представительниц противоположного пола, статистика здесь скромнее: 14,8%.

Больше всего курильщиков в Болгарии (37,6%), Латвии (34,4%) и Румынии (30,6%), а курильщиц – в Германии (18,6%), Хорватии (19,2%) и опять же Болгарии (20,7%).

В некоторых странах гендерный разрыв серьёзный: вРумынии, к примеру, курят 30,6% мужчин и лишь 7,5% женщин.

Скандинавские страны в очередной раз лидируют в рейтинге "гендерного равенства" среди курящих. В Швеции, несмотря на запреты, женщинам было труднее покончить с зависимостью от табака: 6,8% из них всё ещё курят (и 5,9% мужчин).

В Дании курят 11,7% мужчин и 11,8% женщин.

В Норвегии разница также невелика: курят 11% мужчин, а женщины отстают на два пункта – 9,4 %.

Заядлые курильщики

Данные свидетельствуют о том, что в 2019 году в странах ЕС подавляющее большинство тех, кто курит каждый день (76,2%), делают это уже не менее 10 лет.

Согласно статистике, 78,1% мужчин и 73,5% женщин, которые ежедневно курят, живут с этой пагубной привычкой не менее 10 лет.

Кто пристрастился к е-сигаретам?

Вейпинг часто рекламируются как "менее опасная" форма курения.

Тем не менее в недавнем комплексном исследовании медицинского журнала BMJ говорится, что невозможно определить, приносят ли электронные сигареты меньше вреда дыхательной системе, чем обычные сигареты.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в состав специальных жидкостей для вейпов – независимо от того, содержат ли они никотин или нет – обычно входят различные добавки, ароматизаторы и химические вещества, которые могут быть токсичными для людей.

Согласно последнему отчёту Евростата, среди стран-членов ЕС больше всего вейперов во Франции (6,6%), Польше (6,0%) и Нидерландах (5,9%).

Меньше всего "парят" в Испании (1,0%), в Турции вейпинг ещё менее популярен – 0,9%.

В Польше, Ирландии, Греции, Франции, Португалии и Исландии среди вейперов больше именно тех, кто пользуется такими устройствами ежедневно.

В 20 странах-членах ЕС больше тех, кто пробовал электронную сигарету в прошлом, но больше не вейпит. Обратная картина в семи государствах – Латвии, Хорватии, Литве, Греции, Нидерландах, Чехии и Ирландии.

Табакокурение – основная предотвратимая причина рака

По оценкам ВОЗ, табак является одной из самых больших угроз общественному здоровью в мире, ежегодно об убивает более восьми миллионов человек.

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последние годы, число курильщиков в ЕС по-прежнему велико. В Генеральном директорате Европейской комиссии по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов утверждает, что потребление табака – "самая значительная причина преждевременной смерти в ЕС".

По данным расположенного в Лионе Международного агентства по изучению рака, в Европе насчитывается 757 677 случаев заболевания раком, связанных с курением табака, которые могли бы быть предотвращены.

Около половины курильщиков умирают преждевременно, в среднем на 14 лет раньше.

Выводы делать вам, но цифры показывают, что в Швеции, где меньше всего курильщиков в ЕС, также меньше диагностируют рак лёгких.

Эту же корреляцию можно отследить, ознакомившись с данными по Финляндии, Люксембургу и Португалии.

Ожидается, что следующий отчёт Евростата о потреблении табака выйдет в 2027 году.