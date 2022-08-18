Премьер Финляндии: "Алкоголь был, наркотиков вроде бы не было"

Алкоголь был, наркотиков вроде бы не было: премьер-министр Финляндии ответила на вопросы журналистов по поводу вечеринки. Накануне СМИ опубликовали фото и видео гулянки с участием главы кабинета и других финских знаменитостей. Дело происходило несколько недель назад.

По словам Санны Марин, она знала, что её снимают, но предполагала, что кадры останутся конфиденциальными.

Санна Марин, премьер-министр Финляндии:

"Это частные видео, которые были сняты в частном доме. Я недовольна тем, что они стали достоянием общественности. Я проводила вечер со своими друзьями, мы веселились — да, довольно шумно, танцевали и пели".

— При этом использовались опьяняющие вещества?

— Алкоголь, да.

— Наркотиков не было?

— Нет, насколько мне известно.

36-летняя Санна Марин подчеркнула, что тоже имеет право на личную жизнь.

Её вечеринки не первый раз попадают в новости. В декабре она пошла в ночной клуб, забыв дома служебный телефон, и лишь на следующий день узнала, что могла заразиться ковидом на заседании правительства. Тогда ей пришлось извиняться за несоблюдение правил дистанцирования.