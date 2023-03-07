В каких странах Европы самые высокие и самые низкие затраты на уход за детьми?

Однажды Саре Ронан пришлось уволиться с работы, потому что она не могла позволить себе уход за ребенком.

Это далеко не редкий пример. Так нередко происходит в Великобритании, где стоимость ухода за детьми одна из самых высоких в Европе, и где женщин активно отговаривают от возвращения на рабочее место после создания семьи из-за связанных с этим расходов.

"Как и многим другим родителям, мне пришлось собирать "пазл из детских учреждений", чтобы все получилось. Два дня в неделю мой сын находился с одними бабушками и дедушками, один день в неделю - с другими. В ясли он приходил только два дня в неделю. Но потом ситуация с бабушкой и дедушкой изменилась из-за их ухудшившегося здоровья", - вспоминает Ронан, руководитель проекта "Коалиция по раннему образованию и уходу за детьми" в Женской бюджетной группе Великобритании.

"Я столкнулась с необходимостью отдать ребенка в детский сад на пять дней в неделю. Это стоило 1200 фунтов стерлингов (1356 евро) в месяц. После уплаты налогов я зарабатывала около 1700 фунтов стерлингов (1921 евро) в месяц", - рассказала Ронан Euronews.

Согласно последнему исследованию, проведенному благотворительной организацией Pregnant The Screwed, уход за детьми в Великобритании может отнимать до 75% доходов родителей.

В 2022 году Великобритания стала самой дорогой страной по уходу за детьми в развитых странах мира, что побудило тысячи людей выйти на акции протеста в разных городах в октябре прошлого года. Они стали известны как "Марш мамочек".

"До сих пор правительство ничего не сделало с инфляцией в Великобритании. Похоже, что в апреле стоимость ухода за детьми вырастет еще как минимум на 10 процентов", - говорит Джоэли Брирли, основательница организации Pregnant Then Screwed.

"В среднем место в детском саду обходится в 14 000 фунтов стерлингов в год, и мы ожидаем, что эта сумма вырастет еще на 1 000 фунтов", - говорит она в интервью Euronews Next.

Каждый третий родитель, участвовавший в опросе, сообщил, что уже намерен брать долг в той или иной форме, чтобы покрыть расходы по уходу за ребенком.

На фоне продолжающегося кризиса стоимости жизни, который уже сделал такие предметы первой необходимости, как продукты питания, менее доступными для британцев, высокая стоимость ухода за детьми усугубляет социально-экономическое неравенство и оказывает непропорционально сильное влияние на женщин, вынуждая их сокращать количество рабочих часов или вообще уходить с работы.

По данным Центра прогрессивной политики, около 1,7 миллиона женщин в Великобритании работают меньше часов, чем могли бы, из-за недоступности детских учреждений.

Как сравниваются расходы на уход за детьми в Европе?

В странах ЕС до 90 процентов детей в возрасте от 3 до 5 лет и треть детей в возрасте до 3 лет посещают детские учреждения. Однако стоимость ухода за детьми в разных государствах сильно различается.

Согласно данным ОЭСР, расходы на уход за детьми составляют от менее 5 процентов в Германии и Австрии, где родители пользуются бесплатными государственными детскими учреждениями, до почти 52 процентов от среднего заработка женщины в Великобритании.

В большинстве европейских стран родители могут воспользоваться льготами по уходу за детьми с высоким уровнем субсидирования, что снижает финансовую нагрузку на родителей.

Например, в Нидерландах, где на рынке преобладают частные организации, стоимость услуг может достигать 80 процентов от среднего заработка женщины.

Однако после того, как государство выплачивает пособия по уходу за ребенком, малообеспеченные родители в Нидерландах платят всего 5 процентов. Более того, правительство Нидерландов планирует к 2025 году создать схему, которая будет покрывать 95 процентов расходов на уход за детьми для всех работающих родителей.

Великобритания на одном конце спектра

Кэтрин, принцесса Уэльская посещает детский сад Foxcubs в Лутоне, Англия, 18 января 2023 года Justin Tallis/WPA Rota

В Великобритании, однако, это не так, несмотря на то, что правительство инвестирует 4 млрд фунтов стерлингов (4,5 млрд евро) в уход за детьми каждый год в течение последних пяти лет, используя восемь различных схем поддержки.

"Имеющиеся виды поддержки уже не отвечают потребностям семей", - говорит Сара Ронан из Женской бюджетной группы.

Это может частично объяснить, почему примерно миллион семей в Великобритании не воспользовались своим правом на безналоговый уход за ребенком, который оплачивается в размере 2 000 фунтов стерлингов (2 260 евро) в год.

"Правительство очень хорошо говорит об этих пособиях. На деле же их администрирование и доступность ужасны", - говорит Джоэли Брирли из Pregnant then Screwed.

Малообеспеченные семьи в Великобритании также могут подать заявление на получение Universal Credit Childcare, который оплачивает до 85% расходов по уходу за ребенком для семей с низким доходом, зарабатывающих 16 000 фунтов стерлингов (18 080 евро) или меньше в год, но деньги выплачиваются с задержкой.

"Если у вас нет денег, то где вы их найдете? Не в спинке же дивана?" - говорит Ронан.

"И из-за этого вы оказываетесь в ситуации, когда только 13% людей принимают предложение о поддержке, и среди этих 13% четверо из пяти матери-одиночки", - негодует Ронан_._

Немецкая сеть Kita все еще имеет свои недостатки

АРХИВ: экс- министр по делам семьи Германии Урсула фон дер Ляйен готовит здоровую пищу в детском саду "Фирлефанц" в Берлине, февраль 2008 г. AP Photo

На другом конце спектра находятся такие страны, как Германия, где средняя годовая стоимость ухода за ребенком составляет всего 1 310 евро.

С 2013 года дети старше 12 месяцев имеют право на получение места в детских садах, Kitas, через местный муниципалитет. Как правило, в Kitas взимается плата от 70 до 150 евро в месяц, но эти расходы субсидируются государством.

Клара Груйтрой, бизнесвумен и мать двоих детей, говорит, что ей повезло: раньше она жила в Гамбурге, но теперь переехала в Берлин, где уход за детьми бесплатный.

Груйтрой возглавляет берлинское отделение "Работающих мам" - немецкой ассоциации, где единомышленницы, занимающие руководящие должности, могут предложить друг другу поддержку в вопросах совмещения материнства и работы.

"Если бы я не могла позволить себе уход за ребенком, я не знаю, как бы смогла достичь того уровня, на котором нахожусь сегодня", - говорит она в интервью Euronews Next.

Хотя модель ухода за детьми в Германии вызывает зависть в таких странах, как Великобритания, она далека от совершенства.

Во многих местах в Германии в садиках не хватает персонала, очереди в них длинные, особенно для детей младше трех лет. В ходе опроса, проведенного Немецким институтом молодежи в 2020 году, 49% родителей с детьми до трех лет сообщили, что нуждаются в Kitas, но только 24% смогли обеспечить необходимое количество часов.

"В Германии это не вопрос цены, к счастью, но есть проблема с поисками места", - говорит Груйтрой, которая боролась за место в садике для своих дочерей до того, как им исполнился год, одновременно создавая свой собственный бизнес.

Поскольку ее предпринимательская карьера позволяла работать удаленно, ей удавалось совмещать ее с присмотром за детьми, пока она не смогла отдать своих дочерей в детсад.

"Если вы обрели свободу бесплатного ухода за детьми, вы больше не задаетесь этим вопросом", - говорит Груйтрой.

"Теперь дискуссия идет о качестве, о равенстве и об обслуживании", - резюмирует молодая мать.