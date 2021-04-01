Еврокомиссия обновила детскую стратегию с учётом пандемии

"Можем ли мы в вас верить?" Этот вопрос адресован взрослым. А задают его маленькие европейцы, которым сейчас особенно нужна моральная поддержка. О них заботиться ассоциация Eurochild, которая развернула кампанию защиты детей от последствий пандемии. На них чаще стали срывать зло родители, которые из-за коронавируса теряют работу, доход и уверенность в себе. Плохое настроение распространяется по всей семье и по всему дому.

Генеральный директор Eurochild Яна Хейнсворт получила статистику психических расстройств среди несовершеннолетних за проведённый на карантине год:

«Мы были потрясены, узнав, что сегодня каждый пятый ребенок в Европе большую часть времени грустит или чувствует себя несчастным. Это доля значительно выше среди детей с ограниченными возможностями, и среди детей, которые относят себя к ЛГБТ-сообществу. Что касается более серьёзных психических проблем, то каждый десятый испытывает сильное беспокойство или депрессию. Так что Covid-19 очень пагубно сказывается на душевном здоровье детей ".

Пандемия также усугубила неравенство: если до коронавирусного кризиса 18 млн детей в Евросоюзе страдали от бедности и социальной изоляцией, то в 2020 году это число значительно увеличилось.

Брюссель побуждает другие столицы разрабатывать политику, ориентированную на интересы детей, и укреплять уже существующие системы их защиты.

На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам демократии и демографии Дубравка Шуйца обнародовала рекомендации по преодолению такого неравенства, а также стратегию обеспечения в ЕС прав ребенка:

«Эта стратегия очень своевременна, потому что мы говорим о пандемии, социально-экономическом кризисе, о Covid-19. Мы хотим, чтобы все дети Европы имели одинаковый доступ к образованию, здравоохранению, службам специального ухода, питанию, жилью, спорту и культурным мероприятиям» .

Странам-членам ЕС также предлагается тратить не менее 5% фондов соцобеспечения на борьбу с детской бедностью, а также использовать деньги из региональных фондов развития для инвестирования в ясли, школы и дошкольные учреждения. На все эти цели правительства должны также получить средства из Фонда восстановления ЕС после пандемии. Еврокомиссар Шуйца продолжает:

«Можно подумать, что это всего лишь лозунг, но дети – действительно наше будущее, и на них нужно по-настоящему работать. Ведь мы закладываем основу для следующего поколения».

Однако претворение в жизнь лозунгов и амбициозных программ Брюсселя будет зависеть от доброй воли стран-членов ЕС и от того, как Евросоюз выйдет из пандемии и преодолеет её последствия.