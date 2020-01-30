Власти Греции увеличили пособие по рождению ребенка

Власти Греции с начала нынешнего года предоставляют мамам пособие "по рождению ребенка" в размере двух тысяч евро. Таким образом, правительство стремиться побудить молодые семьи задуматься о детях. Рассматривается и вопрос об изменениях в оплате декретного отпуска. Иро и ее супруг ожидают первенца. И для них предлагаемая сумма пособия имеет большое значение.

Иро Цитригу: "Сложная экономическая ситуация, которую Греция переживала в течение последних нескольких лет, повлияла на решение многих пар сделать следующий шаг и создать полноценную семью. И мы были одной из таких пар, и тоже задумывались об этом. Помощь со стороны государства очень важна для греческих семей, потому что расходы, связанные с появлением малыша велики , от 5 000 до 10 000 евро".

С 2011 года население Греции стремительно сокращается. Согласно недавним исследованиям, число греков к 2050 году, может упасть с 11 миллионов до 8,8 миллионов человек. При этом каждый третий окажется пенсионером старше 65 лет.

Признавая факт наличия демографической проблемы, которая становится все более актуальной, греческое правительство принимает целый ряд мер (финансовых и социальных), чтобы облегчить жизнь молодым родителям. Развитие сети яслей и детских садов - одна из главных задач.

Домна Михаилиду, заместитель министра труда и социального обеспечения: "Мы уважаем выбор женщин, которые принимают решение оставаться дома и растить ребенка так долго, как они считают нужным. Но мы так же хотим, чтобы каждая мать, которая намерена впоследствии вернуться на работу, или в целом на рынок труда, не оказалась ущемленной в своих возможностях по сравнению с мужчинами. Необходимым условием, мы считаем, является наличие мест в яслях и детских садах".

Мать должна знать, что без особых финансовых затрат, она сможет отвести ребенка в специально предназначенное для детей учреждение, где о нем позаботятся. Учреждение, которое соответствует всем критериям защиты детей. Так женщина будет уверена не только в том, что ее малыш находится в безопасности, но и приобретает определенные умения и навыки. Вот это наша цель".

Результаты множества проведенных исследований четко демонстрируют преимущества дошкольного образования. Однако в Греции его получают только 13% детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, в то время как в целом в Европе показатель приближается к 26%.