Скандал с пособиями на детей в Нидерландах в привел к отставке правительства. По данным последних соцопросов, на предстоящих в марте выборах победу одержит Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая премьер-министром Марком Рютте. Наблюдатели отмечают, что в таких условиях решение Рютте выглядит символическим.

Родители, ошибочно обвиненные налоговым ведомством в злоупотреблении системой детских пособий, говорят о торжестве справедливости. Джанет Рамесар объясняет: "Для меня это очень важно, потому что эта отставка служит подтверждением, что ошибку допустило правительство, оно должно взять на себя полную ответственность. То, что они с нами сделали, это не просто оплошность, если бы они не ушли со своих постов, то выглядело бы это так, будто им все равно и они извиняются только на словах".

Десятки уже подали в суд на национальное правительство и конкретных чиновников, обвинив их в халатности. Скандал замять не удалось, несмотря на то, что ранее кабинет министров принес официальные извинения и распорядился выделить потерпевшим более 500 млн евро.