Хорваты ждут еврорывка в туризме и промышленности

1 января 2023 года Хорватия стала 20-й страной, присоединившейся к еврозоне. Четыре миллиона хорватов попрощались с куной, местной валютой, и перешли на евро. С помощью единой валюты страна надеется сделать экономику сильнее и стабильнее, а также повысить уровень жизни населения. 45% хорватов уже имели счета в евро для крупных расходов, теперь им придется привыкать иметь дело с евро каждый день.

Пожилые опасаются

По данным "Евробарометра", 55% населения поддерживает переход, при этом более 80% опасаются роста цен. Ана Кнежевич, председатель Хорватской ассоциации по защите прав потребителей, обеспокоена этим же. "Еда очень дорогая, отопление и электричество тоже, жить трудно", - говорит Кнежевич. - Хорватия - маленькая страна, пенсии невысокие, поэтому понятно, как выживают самые уязвимые. Цены на хлеб и кофе выросли с 1 января".

Ведомство Кнежевич обещает весь год следить за возможными манипуляциями с ценами, фиксируя их и добиваясь наказания для тех продавцов, которые округляют ценники в сторону увеличения.

В ожидании рывка

Переход на евро и вступление в Шенгенскую зону обещают важные преимущества для таких краеугольных для Хорватии отраслей, как туризм, на который приходится 24% ВВП, а также для промышленности, особенно ее экспортного крыла.

Группа компаний KONČAR занята в энергетике, инфраструктуре и железнодорожном транспорте. Компания экспортирует более 60% своей продукции, 70% которой идет в страны еврозоны. Ее директор Гордан Колак ждет от перехода на евро упрощения процедур: "В течение последних 20 с лишним лет наша валюта, куна, была привязана к евро, поэтому нельзя сказать, что изменения огромны, - уточняет он. - Мы думаем, что нам станет проще в бизнесе, ведь упростится ценовое предложение клиентам".

Переход на евро, похоже, стал естественным для страны, где единая валюта ЕС уже хорошо интегрирована. Минувший год принес стране 6-процентынй рост ВВП, на 2023 год прогнозы многократно скромнее. Тем не менее глава Центрального банка Хорватии Борис Вуйчич оценивает перспективы страны оптимистично. "Я счастлив, что мы завершаем проект, который начали около пяти лет назад, - признался он нашему корреспонденту. - Речь идет об обеспечении большей устойчивости экономики. Это сделает ее привлекательнее для прямых иностранных инвестиций. К тому же издержки по транзакциям станут ниже. А это важно, ведь мы - туристическая страна, 70% наших гостей - жители стран еврозоны. Так что Хорватия выигрывает по многим направлениям".

Текущая инфляция в еврозоне, уточняет эксперт, не осложняет переход. "Для такой небольшой и открытой экономики, как наша, очень важно быть в еврозоне во время кризиса, - считает Вучич. - Если посмотреть на некоторых наших соседей, которые входят в ЕС, но не входят в еврозону, то понятно, что в этом году они испытали сильное давление на валютном рынке на фоне войны в Украине. Сегодня стоимость кредитов - где-то от 8 до 11% для бизнеса и от 6- 9% для домохозяйств. В Хорватии мы не наблюдали никакого валютного давления и были менее подвержены росту процентных ставок, чем эти страны. Так что уже сегодня мы видим преимущества перехода на евро, ведь рынки загодя осознали, что мы войдём в еврозону в начале этого года".

Отвечая на вопросы нашего канала, глава Центробанка призвал сфокусироваться на грядущих преобразованиях. "Не думаю, что евро как по волшебству решит наши структурные экономические проблемы. Сейчас мы должны сосредоточиться на тех реформах, которые нам еще предстоит провести опорой на лучший экономический контекст, созданный переходом на евро и присоединением к Шенгенской зоне".