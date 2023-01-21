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Венгрия

Загреб против "Соединённых Штатов Европы"

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 Alexander Kazakevich
Почётный караул во время визита президента Хорватии в Будапешт, 20 января 2023 года.
Почётный караул во время визита президента Хорватии в Будапешт, 20 января 2023 года.   -   Авторское право  ATTILA KISBENEDEK / AFP

ЕС не должен превратиться в "Соединённые Штаты Европы", а жёсткий контроль Брюсселя только "вредит" блоку из 27 государств – с такими заявлениями выступил президент Хорватии Зоран Миланович, который прибыл с визитом в Будапешт.

На пресс-конференции с венгерской коллегой Каталин Новак он раскритиковал заморозку многомиллиардной помощи для Венгрии из европейских фондов из-за проблем с коррупцией и верховенством закона.

Это вызывают раздражение. Сегодня под раздачу попала Венгрия, завтра это будет другая, возможно, более крупная страна, которой вдруг нужно будет "преподать урок". До вчерашнего дня в числе провинившихся значилась Польша. Мне не близка политика Варшавы. Но сегодня из-за её позиции по Украине Польшу ставят в пример другим.
Зоран Миланович
Президент Хорватии

Миланович назвал войну в Украине "прокси-конфликтом" между Москвой и Вашингтоном, а антироссийские санкции – "вредными" для Европы

И Венгрия и Хорватия – парламентские республики, где большими властными полномочиями обладает премьер-министр, а не президент.

После вступления Загреба в шенгенскую зону 1-го января КПП на границе двух стран были демонтированы.