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Здоровье

В туалет как к доктору

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 Alexander Kazakevich  & Nathalie Huet
После многолетних исследований французский стартап представил прибор для анализа мочи в домашних условиях.
После многолетних исследований французский стартап представил прибор для анализа мочи в домашних условиях.   -   Авторское право  ROBYN BECK/AFP

В домашних условиях можно не только измерить температуру тела или артериальное давление: на выставке инноваций и бытовой электроники CES 2023 в Лас-Вегасе французский стартап Withings представил разработку, превращающую ваш туалет в мини-лабораторию и источник ценной информации о здоровье. 

Устройство U-Scan для анализа мочи крепится к ободку унитаза так же, как и дезодорирующий блок.

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"У прибора может быть только один пользователь. Технология stream ID идентифицирует посетителей уборной и собирает только данные владельца", – поясняет куратор проекта Инна Ндау.

Прибор способен выявлять патологии, давать советы по питанию и показывать женщинам, на каком этапе менструального цикла они находятся. Результаты хранятся в приложении для смартфона.

Ожидается, что U-Scan будет доступен в Европе уже в этом году, а цена стартового комплекта составит около 500 долларов.