В туалет как к доктору

В домашних условиях можно не только измерить температуру тела или артериальное давление: на выставке инноваций и бытовой электроники CES 2023 в Лас-Вегасе французский стартап Withings представил разработку, превращающую ваш туалет в мини-лабораторию и источник ценной информации о здоровье.

Устройство U-Scan для анализа мочи крепится к ободку унитаза так же, как и дезодорирующий блок.

Euronews: "В моей семье нас четверо, как этот прибор распознаёт наши биоматериалы?"

"У прибора может быть только один пользователь. Технология stream ID идентифицирует посетителей уборной и собирает только данные владельца", – поясняет куратор проекта Инна Ндау.

Прибор способен выявлять патологии, давать советы по питанию и показывать женщинам, на каком этапе менструального цикла они находятся. Результаты хранятся в приложении для смартфона.

Ожидается, что U-Scan будет доступен в Европе уже в этом году, а цена стартового комплекта составит около 500 долларов.