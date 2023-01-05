Последние тенденции в мире технологий на выставке в Лас-Вегасе

Крупнейшая в мире ежегодная технологическая выставка возвращается в Лас-Вегас после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Форум принято называть выставкой потребительской электроники. Но речь идет не только о бытовых товарах. В нынешнем году, по словам организаторов, особенное внимание уделяется тому, как технологии могут помочь решить насущные проблемы: доступ к чистому воздуху, чистой воде и услугам здравоохранения.

Стив Кениг, Ассоциация потребительских технологий: "Технику, которая служит определенным целям, стоит разрабатывать. Это всем на благо, потому что делает жизнь лучше. На самом деле, просто посмотрите на инновации в медицинских технологиях, и вы увидите тому множество доказательств".

Многие медицинские устройства имеют встроенный искусственный интеллект, например как этот карманный детектор вирусов.

Дана Гарднер, Opteev Technologies: "Это ViraWarn, первый в мире доступный по цене анализатор дыхания на COVID-19, респираторно-синцитиальный вирус человека и грипп. Аппарат дает результат менее чем за 60 секунд. Вы дуете в прибор дважды и получаете положительный или отрицательный результат с помощью красного положительного или зеленого отрицательного светодиодного индикатора на передней панели прибора".

Экзоскелет может помочь фабричным и медицинским работникам легко переключаться из положения стоя в положение сидя без стула.

Хидеюки Фудзисава, генеральный директор Archelis: "Он расслабляет, да, и дает ощущение комфорта".

Метавселенная - еще одна важная тема выставки. Многие компании представили в Лас-Вегасе свои новейшие разработки в области виртуальной и дополненной реальности.

Здесь есть и самые разные маски. И не только защищающие от вирусов. Это - маска конфиденциальности.

Стефан Херсен, генеральный директор Skyted: "Вы можете иметь свой собственный звуковой пузырь. Маска позволяет сделать разговор конфиденциальным. Вы не мешаете другим, и не делитесь информацией, которой вы, возможно, не хотите делиться ни с кем из окружающих. Итак, позвольте мне показать вам".

Корреспондент: "Мы ничего не слышим!"

Посетители выставки знакомятся с самыми разными изобретениями. От массажного кресла до умной боксерской груши и электрических роликов.

Натали Хьюит, Euronews: "Организаторы надеются, что выставка будет лучше, чем до пандемии. Ожидается, что на этой неделе в Лас-Вегас съедутся порядка 100 000 человек, желающих познакомиться с самыми последними техническими новинками".