В Женеве смотрят на часы

В спорте - Олимпиада, в кино - "Оскар"... Что касается часового производства, то в этой отрасли одной из высших наград остается Женевский Гран-при (GPHG). Ежегодно конкурс в Швейцарии чествует выдающихся представителей индустрии и освещает инновации. Победители этого года будут объявлены 10 ноября в Театре Леман. 90 моделей претендуют на один из 20 призов, включая Гран-при Aiguille d'Or.

Дизайн с опорой на историю

Кто борется за главную награду? Среди соискателей - группа Breitling, созданная в 1884 году в кантоне Юра. Именно этой компании мир обязан созданием наручного хронографа. Ежегодно в стенах Breitling производится около 200 тысяч часов.

На Гран-при марка представляет четыре модели, включая два новых варианта легендарной линии Navitimer. Часы для дайверов Superocean также были обновлены группой дизайнеров, которым поручено творчески развить наследие бренда.

Сильвен Бернерон, креативный директор фирмы, уточняет: "Наша цель - проанализировать все наследие Breitling, выделить знаковые экземпляры и так создать обновленную линейку. Мы сотрудничаем с коллекционерами и историками, которые помогают увидеть весь наработанный компанией массив. 140 лет истории — это необыкновенно! Мы с особой заботой относимся к архивным экземплярам, смотрим, анализируем, носим эти часы! Только проникнув в ДНК марки, прочувствовав ее ценности, можно развивать дизайнерские решения бренда".

Помимо дизайна, часовая компания поставила перед собой новую задачу: добиться углеродной нейтральности. Для этого там отдают предпочтение устойчивым материалам.

Аурелия Фигероа, менеджер по устойчивому развитию, представляет стратегию так: "Мы выстраиваем свою деятельность на 5 столпах: продукт, планета, люди, прогресс и процветание. Эти принципы отражают наши усилия и в вопросе привлечения поставщиков на всей цепочке создания добавленной стоимости, и в определении воздействия компании на окружающую среду, и в плане вовлечения сотрудников в процесс устойчивого развития".

Авангард в названии и в производстве

Чуть дальше, в Ла-Шо-де-Фон, Мекке часового искусства, работает еще один культовый производитель - компания TAG Heuer. Основанная в 1860-м фирма в этом году выбрала для конкурса четыре варианта часов. Среди них - новая модель Monaco, любимая автогонщиками, или Aquaracer, с которым можно погружаться на глубину до тысячи метров.

Мария Лаффонт, вице-президент по продукции и дизайну TAG Heuer, обращает внимание на зашифрованную в названии фирмы идею. "Аббревиатура TAG означает "авангардная техника", поэтому авангард у нас присутствует везде. Мы дышим воздухом авангарда. Предельно ярко этот настрой ощутим в департаменте, который мы называем Институтом, он занимается инновациями. Мы придумываем, представляем, разрабатываем новинки, которые могут определить будущие шаги компании".

Именно здесь, в этом знаменитом институте, были придуманы часы Carrera Plasma. Для них впервые были использованы синтетические бриллианты, изготовленные в лабораторных условиях. Специалисты напоминают: в природе на формирование алмаза уходит до 3 миллиардов лет, в лаборатории синтетический камень можно получить гораздо быстрее, при этом он обладает всеми характеристиками натурального.

Академики смотрят на часы

Отбором часов на конкурс занимались члены созданной в рамках Гран-При Академии, объединяющей сотни представителей отрасли.

Раймонд Лоретан, президент фонда GPHG, говорит о важности этого института так: "Мы создали Академию в 2020 году, сегодня у нас в ней 650 человек, а в 2025 году я планирую выйти на тысячу. Такой подход позволил нам определить институциональные принципы Гран-при, а именно: нейтральность, беспристрастность, универсальность, то есть открытость конкурса для всех часов в мире, а не только швейцарских, и, наконец, солидарность. Она побуждает все марки - даже те, которые считают, что им это не слишком нужно - участвовать в Гран-при".