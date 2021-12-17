Лондонцы снова сверяют часы по Биг-Бену

Жители и гости Лондона вновь могут сверять часы по Биг-Бену.

Реставрация знаменитой башни Вестминстерского дворца или, как её ещё называют башни Елизаветы, близка к завершению. С циферблата уже убрали строительные леса.

Его стеклянные панели заменили на новые, стрелки, цифры и другие детали перекрасили в ярко-синий цвет.

Ремонтные работы, на которые было выделено более 100 миллионов долларов, начались четыре года назад, к огорчению многих лондонцев и туристов. Увидеть полностью отреставрированный Биг-Бен и услышать бой часов они смогут уже этой весной.