Охота за кроссовками: их ищут модники и инвесторы

В программе Exchange, посвященной миру бизнеса, мы рассматриваем впечатляющую динамику индустрии спортивной обуви. Лимитированные, премиальные и винтажные модели становятся инвестиционным продуктом. Оправданны ли столь высокие вложения в кроссовки?

Кроссовки за миллион

"Я помню, как копил на пару Nike Air Jordan, когда мне было 12 лет, в конце 80-х. Мне следовало бы их сохранить: недавно я обнаружил, что неношеная пара того времени стоит сегодня тысячи евро", - так начал программу ведущий Гай Шоун. Действительно, с тех пор кроссовки превратились из повседневного аксессуара в премиальный товар.

Популярность редких моделей привела к огромному росту продаж, глобальный рынок кроссовок сегодня достигает 80 миллиардов долларов, а к 2026 году по прогнозам, он вырастет до 120 миллиардов.

На протяжении десятилетий поколения любителей спортивной обуви помогали становлению субкультуры кроссовок, в том числе и через обмен редкими моделями. Важной частью отрасли стал, таким образом, рынок перепродаж (его объем - 6 миллиардов долларов), там коллекционеры сбывают и покупают пары, выпущенные ограниченным тиражом.

Космический интерьер бутика в Дохе. Еuronews

Спрос на такого роста продукцию привел к появлению розничных магазинов класса люкс, в их числе Presentedby. Этот лондонский бренд теперь имеет магазины в Париже, Дубае, Катаре и с недавних пор - в Саудовской Аравии. В рамках программы репортер Лайла Хумайра побывала в Дохе, отметив: "В Presentedby, выбор порадует самого взыскательного клиента. Представленные в шоуруме пары найти в другом месте сложно. Их цена варьируется от 2 до 50 тысяч долларов, а то и больше, как за редкую модель Dior Air Jordans".

У истоков идеи перепродажи элитных моделей на многомиллиардном рынке стоял Ридван Эттуби, он в 2017 году основал шоурум Presentedby в Великобритании, где армия поклонников модных кроссовок росла не по дням, а по часам. Он же провел экскурсию по одноименному магазину в Дохе для нашей программы.

"Вы покупаете пару кроссовок в розницу за 120 долларов. В тот же день можете продать ее за 400 долларов. Нужно уметь выбрать нужный продукт в нужное время и знать, на сколько его придержать. Некоторые пары за пять лет подорожали на тысячу процентов", - рассказывает предприниматель.

Как отобрать пары, которые точно будут востребованы? Ридван Эттуби говорит о целом перечне критериев. "Думаю, все определяется доступностью модели для клиента, есть изделия, которые выпускаются в ограниченном количестве. Порой люксовая марка сотрудничает со спортивной, тут важно, работают ли они вместе впервые или это регулярно. Важно и имя дизайнера. Цены на кроссовки – в постоянной динамике, примерно, как акции".

Погоня за эксклюзивностью или вечные ценности: на рынке кроссовок немало моделей, которые не устаревают, со временем их стоимость растет. Премиальные, роскошные, редкие, классические... бутик Presentedby - идеальное место для самого сложного поиска.

Кроссовки для подростков... и инвесторов

Тем временем более массовые бренды спортивной обуви, такие как также фиксируют непреходящий спрос на свою продукцию, однако опираются на иную бизнес-модель, отмечая быструю смену потребительских привычек. О перспективах компании рассказала Сьюзи Кун, президент Foot Locker по Европе, Ближнему Востоку и Африке.

"Мы постоянно обдумываем, что же это такое - культура спортивной обуви, ведь развитие этой экосистемы идет в самых разных направлениях. Она в постоянной динамике, и вектор определяют подростки, - поясняет Кун. - По сути мы - многоцелевая розничная группа, но мы постоянно думаем, как адаптировать нашу бизнес-модель, чтобы отвечать на потребности клиентов".

Проверка "инвестиционных" пар. Еuronews

Покупка кроссовок в магазине - дело привычное, но оказывается, что теперь можно инвестировать в свою любимую пару так, как вы инвестировали бы в покупки акций. Такую схему придумал и воплотил в жизнь на своей платформе RARES Джером Сапп, бывший игрок НФЛ. Он рассказал, чем кровососки отличаются от привычных инвестиционных продуктов.

"На платформе RARES речь идет об инвестиции с личностной привязкой, мы продаем класс активов, к которому клиенты могут иметь самое прямое отношение, - комментирует Сапп. - Если сравнивать кроссовки с золотом, то поколение Z и миллениалы, конечно, больше отождествляют себя с уличной модой. На инвестиционной платформе, привязанной к купле-продаже кроссовок, реально в среднем получить 90-процентную доходность. То есть вы можете разнообразить свой инвестиционный портфель, включив в него то, что выглядит круто и одновременно приносит прибыль".