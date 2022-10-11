Коронация Карла III назначена на 6 мая 2023

Новый британский король взошел на трон после смерти своей матери. Но получить корону Карл III сможет только после соблюдения периода траура, предусмотренного правилами протокола.

По сообщению Букингемского дворца, торжественная церемония коронации пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая следующего года.

На данный момент Британский королевский монетный двор уже выпустил монеты с портретом короля Карла III и его монограммой. Тем не мение, чтобы получить символы власти: скипетр, державу и корону, монарху придется подождать.