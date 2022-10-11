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Великобритания

Коронация Карла III назначена на 6 мая 2023

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 Euronews
Карл III
Карл III   -   Авторское право  أ ب

Новый британский король взошел на трон после смерти своей матери. Но получить корону Карл III сможет только после соблюдения периода траура, предусмотренного правилами протокола. 

По сообщению Букингемского дворца, торжественная церемония коронации пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая следующего года. 

На данный момент Британский королевский монетный двор уже выпустил монеты с портретом короля Карла III и его монограммой. Тем не мение, чтобы получить символы власти: скипетр, державу и корону, монарху придется подождать.