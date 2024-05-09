EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Китай и Венгрия укрепляют дружбу и стремятся к взаимной выгоде

Будапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия Авторское право Szilard Koszticsak/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
Авторское право Szilard Koszticsak/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Китай придает большое значение партнерству с ЕС и считает, Европу важным полюсом многополярного мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе государственного визита в Венгрию.

РЕКЛАМА

Председатель КНР Си Цзиньпин завершает европейское турне государственным визитом в Венгрию. В Будапеште он провел переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком. Глава венгерского правительства во время встречи с Си Цзиньпином заявил, что поддерживает так называемый китайский мирный план направленный на прекращение войны в Украине.

Виктор Орбан премьер-министр Венгрии:"Следует прилагать усилия к миру. Наш голос - голос Венгрии в Европе - единственный. Европа сегодня на стороне войны. Единственное исключение - Венгрия, которая призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам и поддерживает все международные усилия по достижению мира, включая китайскую мирную инициативу, представленную председателем КНР Си Цзиньпином".

При председателе Си Пекин сохранил теплые отношения с Будапештом. Венгрия первой из стран ЕС присоединилась к китайской инициативе "Пояс и путь", которую многие в Европе и КНР рассматривают как ворота Пекина на европейский континент.

Си Цзиньпин, председатель КНР:"Китай придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству Китая и ЕС и считает, что Европа является важным полюсом многополярного мира и важным партнером в  продвижении модернизации по китайскому образцу. Китай поддерживает Венгрию в том, чтобы она играла более значимую роль в ЕС и содействовала дальнейшему прогрессу отношений между КНР и Евросоюзом".

Свой тур по Европе китайский лидер начал с посещения Франции, также Си Цзиньпин совершил государственный визит в Сербию.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Евросоюз-Китай: Разногласия вокруг субсидий на производство электромобилей

Китай и Сербия расширяют стратегическое партнерство

Что делает бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в Будапеште?

Будапешт Китай Си Цзиньпин Венгрия Виктор Орбан Война в Украине