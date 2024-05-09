"Евровидение 2024": в Мальмё усилены меры безопасности на фоне антиизраильских протестов

В Мальмё, где проходит второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение", усилены меры безопасности из-за антиизраильских протестов. Шведским полицейским помогают коллеги из Норвегии и Дании.

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В преддверии финала песенного конкурса "Евровидение" в шведском Мальмё (он состоится в субботу) царит напряженная атмосфера. Для обеспечения безопасности в город направлены основные силы шведской полиции. Им помогают коллеги из Норвегии и Дании.

В Мальме, где проживает большое количество выходцев из стран Ближнего Востока, война Израиля с ХАМАС находится в центре внимания.

Здесь проходят протесты против участия Израиля в конкурсе.

Жанетт Эсканилья, шведская организация "Корабль в Газу":"Прямо сейчас в Рафахе убивают людей. И в то же время к нам приезжает певица из Израиля. Это неправильно".

Между тем организатор конкурса Европейский вещательный союз, ранее объяснил, что не намерен исключать Израиль из числа участников "Евровидения".

В день второго полуфинала, когда на сцену должна выйти представительница Израиля Эден Голан, в Мальмё прошли сразу нескольк антиизраильских акций. Двадцатилетняя Голан находится в Швеции под особой охраной.

Эден Голан, представительница Израиля на "Евровидении":"Лично на меня происходящее не повлияло. Со мной здесь отличная команда, которая обеспечивает мою безопасность. Я понимаю, что люди имеют право говорить то, что хотят, но я сосредотачиваюсь на хорошем".

Эден Голан представляет на конкурсе песню "Ураган", на основе мелодии изначальной композиции "Октябрьский дождь" ("October Rain"). В ней организаторы увидели политический подтекст и отсылку к нападению ХАМАС на Израиль. Текст пришлось изменить.

В своем заявлении Голан сказала: "Я горжусь тем, что представляю свою страну, особенно в этом году. Я получаю поддержку и любовь, и я полна решимости показать свой лучший результат в полуфинале, и ничто не помешает мне достичь этой цели!"

В преддверии выступления Голан Министерство иностранных дел Израиля написало на платформе X: "Мы невероятно гордимся Эден Голан, которая представляет нашу страну на "Евровидении". Она не только исключительная исполнительница, но и символ силы и стойкости. Мы любим тебя, Эден, и вся наша страна болеет за тебя".

Эрик Сааде Martin Meissner/AP

На первом полуфинале "Евровидения" разгорелся скандал. Приглашенная звезда Эрик Сааде вышел на сцену с символом Палестины - арафаткой, в то время, как правилами подобные действия запрещены. И исполнителям, и зрителям в зале не разрешается во время выступлений использовать флаги и символы стран, которые не участвуют в конкурсе.

Bambie Thug, представляющий Ирландию, и прошедший в финал, раскритиковал организаторов конкурса. Певец заявил на пресс-конференции, что его заставили изменить надпись, нарисованную на его теле перед выступлением в полуфинале. Она гласила: "Прекращение огня и свобода".

Представитель EBU заявил: "Надписи, замеченные на теле Bambie Thug во время генеральных репетиций, противоречили правилам конкурса, которые призваны защитить неполитический характер мероприятия".

На прошлой неделе Израиль предупредил граждан о том, что поездка в Мальмё может быть небезопасной.

Второй полуфинал конкурса "Евровидение" проходит в четверг 9 мая, а финал - в субботу 11 мая.