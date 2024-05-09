Сотни россиян отметили День Победы в Вене

By Euronews

В столице Австрии Вене 9 мая состоялось шествие так называемого "Бессмертного полка". Одновременно прошла украинская акция протеста. "Путин злоупотребляет знаменательным днем", - сказала одна из участниц акции.

РЕКЛАМА

В столице Австрии Вене сотни людей приняли участие в шествии так называемого "Бессмертного полка", приуроченном ко Дню Победы. Украина безуспешно просила власти Альпийской республики запретить это мероприятие. Некоторые из участников акции резко критиковали Европу и Украину.

Алмур, житель Вены:"Владимир Путин - человек номер один".

Антонина: жительница Вены:"Президент Украины совершил геноцид украинского народа".

Геннадий, житель Вены:”Все, что Европа сейчас говорит о России, абсолютно на 100 процентов не соответствует действительности".

Йоханнес Плешбергер, Euronews:"Как и в предыдущие годы, Украине вновь не удалось добиться запрета на проведение этого мероприятия в Вене. По мнению украинского посольства, это празднование является антидемократическим и это - издевательство над всеми украинцами, которые сейчас гибнут в развязанной Россией войне в Украине".

Совсем рядом прошла проукраинская акция протеста.

Татьяна, жительница Вены:"Мы должны скорбеть, но не праздновать. Праздновать нечего. Мы должны помнить о жертвах и не распространять путинскую пропаганду. Это путинская пропаганда. Он злоупотребляет этим знаменательным днем".

В организации празднования Дня Победы в Вене приняла участие ассоциация, близкая к российскому посольству. 15 мая в Вене пройдет еще один митинг с участием представителей русскоязычной общины – но он будет направлен против президента Путина и его правительства.