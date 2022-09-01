Европейский рынок здоровья повышает градус доверия

В Брюсселе Лисинио Куштра Ману - один из тех, кто отвечает за работу над Европейским пространством данных о здоровье, которое формируется в ЕС под патронатом Евркомиссии. Проект был официально запущен весной этого года, за 24 ближайших месяца архитекторы новой площадки полностью наладят быстрый и безопасный обмен данными между врачами, фармацевтами и исследователями из стран-членов ЕС.

Пациенты, которые путешествуют или живут в другой стране ЕС, таким образом смогут лечиться, как дома. Эксперт рассказал о своих задачах в интервью нашему каналу: "Мы стремимся достичь оптимального баланса между безопасностью и конфиденциальностью и одновременно более простым использовании медицинских данных. Первый шаг для каждого ученого - найти информацию, поддерживающую задачи исследования. В этом смысле Европейское пространство данных о здоровье обеспечит доступ к исчерпывающей базе данных.

Очень важно обеспечить доступ к этому каталогу тем, кому он нужен, в нужное время и без ущерба для конфиденциальности, учитывая личностный, уязвимый характер данных о здоровье. Разработчики модулей MyHealth@EU и HealthData@EU не жалеют усилий для защиты информации, делают все, чтобы распознать стоящего за данными человека было невозможно.

Это ключевой принцип для обеспечения безопасного и надежного пользования данными о здоровье в общеевропейском контексте".