Здравоохранение ЕС: Украина, ковид и рак

Ковид и Украина — главные темы встречи министров здравоохранения стран ЕС в Праге. Делегаты решают, как наилучшим образом обеспечить медицинское обслуживание украинских беженцев в странах Евросоюза, а также обсуждают восстановление медицинской инфраструктуры самой Украины после войны.

Адам Недзельский, министр здравоохранения Польши:

"Мы начнем с Украины, потому что мы все знаем, что нам нужна глобальная стратегия здравоохранения, и Украина должна быть частью этой глобальной стратегии, потому что Украина — наш сосед, и мы должны поддерживать Украину".

В то же время главы минздравов готовятся к возможной новой волне коронвируса осенью или зимой и планируют новые поставки вакцин: 1 сентября в ЕС была одобрена первая вакцина, адаптированная для борьбы с омикроном.

Стелла Кириакидес, еврокомиссар по здравоохранению:

"Теперь у государств ЕС есть новая одобренная вакцина. Вакцинация остается ключевым фактором. Нам нужно как можно быстрее предоставить бустерные дозы тем, кто имеет на это право, a также обеспечить первичную вакцинацию тех, кто до сих пор не вакцинирован".

Ещё одна важная тема встречи — План ЕС по борьбе с раком. Евросоюз намерен ввести комплексные меры по предотвращению, ранней диагностике и лечению раковых заболеваний, а также по обеспечению достойного уровня жизни для больных. Это собираются делать с привлечением самых современных технологий.