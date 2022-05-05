Здравоохранение ЕС вступает в новую эру

В мире, который становится все более взаимосвязанным, пандемия ковид еще больше подчеркнула, что наше здоровье зависит от обмена жизненно важной клинической информацией для обеспечения лечения и выздоровления пациентов. Цифровизация и обмен данными стали ключевыми инструментами для улучшения систем здравоохранения. Именно в этом направлении движется Европейский Союз. Он недавно запустил Европейское пространство данных здравоохранения, которое будет постепенно внедряться в течение следующих лет.

Но что это такое?

Это взаимосвязанная база данных, цель которой - облегчить доступ к медицинской информации пациентов и обеспечить непрерывность лечения, даже если они находятся в другой европейской стране.

Обмен медицинской информацией лежит в основе европейского пространства данных о здоровье и регулируется действующим национальным и европейским законодательством.

Это не только приведет к более эффективному уходу за пациентами и улучшению диагностических возможностей. Это также поможет научным исследованиям и европейским компаниям создавать более адаптированные лекарства, медицинские приборы и услуги. Наконец, обмен данными приведет к более качественному и обоснованному формированию политики.

На основе существующей Директивы о трансграничном здравоохранении государства-члены сотрудничают через добровольную сеть, объединяющую национальные органы, ответственные за электронное здравоохранение. Комиссия создала инфраструктуру MyHealth@EU для облегчения трансграничного обмена данными о здоровье.

В последние два года в ряде стран Европейского Союза ускорился процесс цифровизации систем здравоохранения. Португалия является лидером в этой области.

Министерство здравоохранения этой страны поручило IT-органу органу осуществить переход на цифровые технологии.

Луис Филипе Гоэс Пиньейро, председатель совета директоров, SPMS: "При использовании цифровых данных мы хотим, чтобы данные, которые вводятся один раз, служили всей системе, генерируя информацию, которая питает эту систему. В Португалии это происходит на разных уровнях; сегодня у нас есть клинические данные, полученные из медицинской информации, относящейся к каждому пользователю".

Португалия практически отказалась от бумажных рецептов. Теперь около 98% больниц страны предоставляют их в цифровом виде.

Медицинские карты хранятся в интернете. Пациенты могут получить доступ к своей информации через веб-сайт и приложение для смартфонов, где они также могут соединиться с врачом для телеконсультаций. Это же приложение позволяет пациентам связаться с контактным центром министерства здравоохранения по общим вопросам.

Помимо португальского языка, ответы также предоставляются на английском и на языке жестов. В первой половине 2022 года сюда обратились более 4,5 миллиона португальцев.

Искусственный интеллект также использует обмен данными для поддержки медицинских работников в улучшении таких операций, как сортировка и лечение.

Педро Маркес, координатор области данных, SPMS: "Мы помогаем в процессе принятия решений как врачам, так и пользователям, в отношении любых патологий, которые у них могут быть и которые легче обнаружить с помощью этих механизмов искусственного интеллекта".

В Германии цифровое здравоохранение делает успехи благодаря системе приложений под названием DIGA, разработанной для терапии пациентов.

В этой клинике в Боттропе, на северо-западе страны, врачи назначают приложения так же, как и лекарства, чтобы помочь пациентам лучше управлять своим здоровьем.

Пользователи могут загрузить их на свой смартфон, планшет или компьютер, а стоимость приложения даже компенсируется национальной системой здравоохранения. Приложения охватывают целый ряд патологий и состояний - от рака до сердечно-сосудистых заболеваний, хронических мигреней и депрессии.

Сами Габер, врач, Медицинский центр Габера: "Если вспомнить конкретные примеры, такие как мигрень, снижение веса или заболевания, сопровождающиеся шумом в ушах, то можно извлечь пользу из получения поддержки вне кабинета врача. Не только когда речь идет о документации, но также и для получения помощи, когда проблема со здоровьем обостряется, чтобы пациент не остался один вне кабинета врача".

Создание европейского пространства данных о здоровье может изменить медицину в том виде, в котором мы ее знаем. Европейские страны уже начали консультации, чтобы согласовать правила и стандарты и обеспечить безопасность медицинских данных пациентов. Это ознаменует начало новой эры сотрудничества между государствами-членами ЕС.