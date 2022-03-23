Как вырвать детей из порочного круга бедности?

Миллионы детей в Европе находятся на грани бедности. Инициатива ЕС «Гарантия для ребенка» призвана искоренить детскую бедность. Свои планы реализации этой инициативы только что представили национальные правительства. Одна из главных задач — включение в общество цыганских детей. Фанни Горэ отправилась в Хорватию, где реализуется образовательная программа для этих детей.

На севере Хорватии, в регионе Меджимурье проживает значительная часть цыганского населения этой страны. 90% цыганских детей растут в бедности, а их родители мало соприкасаются с остальным обществом. В цыганском квартале Куршанце я встретила Андрею Крзнарь, координатора пилотной программы, финансируемой Европейской комиссией и ЮНИСЕФ.

Мы пришли в гости к Снежане Оршуш, которая принимает участие в работе кружка, открытого в квартале для того, чтобы наладить контакт с цыганскими детьми:

"Я вижу перемены. Когда мы дети приходят в кружок, они играют, рисуют, у них всё есть. Когда мы возвращаемся домой, они просят меня делать тоже самое. И мы делаем".

Снежана изучает в кружке детскую психологию, то, как устанавливать с детьми устойчивое и конструктивное взаимодействие: "Когда я сама была ребенком, мои родители постоянно ругались. Я обещала себе, что мои дети никогда не столкнутся с подобным, что я буду хорошо за ними следить, чтобы они ходили в школу и были чистыми".

Цыганские относятся к числу самых обездоленных в Европе: 85% из них находятся на грани бедности, тогда среди остальных европейских детей — только 24%.

Андрея Крзнарь подчеркивает важность того, чем она занимается: "Мы помогаем родителям давать детям больше возможностей для контакта с обществом".

В рамках этого пилотного проекта также открылся центр неформального обучения и игр для детей от 3 до 6 лет. Бояна Игнац, разговаривающая со своими детьми на цыганском, любит приводить их в кружок:

"Я привожу своих детей в кружок, чтобы они заводили друзей, разговаривали и учили хорватский. Потому что так им будет легче, когда они пойдут в школу. Я хочу, что у моих детей было то, чего не было у меня: чтобы они ходили в школу, а потом нашли работу".

Хотя однолетнее дошкольное образование обязательно в Хорватии, его получают только 30% цыганских детей и 80% остальных хорватских детей.

"Многие родители думают, что их дети еще слишком маленькие, чтобы их записывать в дошкольные классы, — объясняет Андрея. — Потому что дома есть кто-то, кто мог бы за ними присмотреть. Кроме того, запись туда стоит довольно дорого, хотя государство может помочь с оплатой, но, возможно, не все родители об этом знают".

Прежде, чем уехать из Хорватии, я связалась с молодым человеком, проживающим сейчас в Берлине. Беньямин Игнац работает аналитиком в международном издательстве, хотя вырос в цыганском квартале типа Куршанца:

"Мне повезло, потому что мои родители и старший брат научили меня читать, писать и считать. Видя, как остальное общество относится к цыганам, я понял, что лучший способ противостоять системе — получение образования и финансовая независимости".

Что такое программа ЕС «Гарантия для ребенка»?

Программа "Гарантия для ребенка" реализуется на деньги Европейского Социального Фонда Плюс. Страны с самым высоким уровнем детской бедности должны тратить не меньше 5% денег, получаемых их этого фонда, на решение этой проблемы.

Каждый четвертый ребенок в Европе живет в семье, находящейся на грани бедности и люмпенизации. Такие дети част не заканчивает школу и, повзрослев, редко находят приличную работу. А значит их собственные дети, скорее всего, тоже будут расти в бедности.

Программа ЕС «Гарантия для ребенка» призвана разорвать этот порочный круг и реализовать основные права ребенка. Программа, начавшая работу в 2021 г., призвана гарантировать всем детям доступ к бесплатному обучению, здоровому школьному питанию, здравоохранению и приемлемым жилищным условиям.

Год спустя после начала действия программы национальные государства должны представить Европейской комиссии собственные планы действий, о реализации которых они будут затем отчитываться каждые два года.

Подробнее о том, как реализуется программа «Гарантия для ребенка» нам рассказалаЯна Хэйнсворт__, генеральный секретарь международной организации Eurochild, занимающейся проблемой обездоленных детей.

— Крайний срок для подготовки национальных планов действия истек. Рассчитываете ли вы на то, что теперь «гарантия для ребенка» будет реализована?

— Это очень важный этап. Национальные планы действий продолжают поступать. Некоторые из них очень амбициозны, а некоторые недостаточно. Но эти планы не должны остаться на бумаге. Мы хотим, чтобы они постоянно дополнялись и пересматривались. Для этого требуется взаимодействие различных компетентных ведомств, а также очень важно, чтобы в разработку этих планов были вовлечены люди, которых они напрямую касаются. Мы хотим работать вместе с НПО, с местными властями, семьями и детьми, которые станут получателями различных услуг.

— Мы все видели кадры с семьями, убегающими от войны на Украине. Что нужно сделать для этих детей сейчас и в ближайшем будущем?

— Во время любой войны дети платят самую высокую цену. Сейчас пока трудно оценить размах разрушений. Конечно, самое главное — это спасти их жизни с помощью гуманитарных коридоров, чтобы они оказались в безопасности. Страны ЕС, несомненно, будут действовать. Мы хотим, чтобы национальные планы действий принимали во внимание последние события и включали новых мигрантов, прибывающих с Украины.