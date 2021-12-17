Независимому Казахстану 30 лет: цифровизация, технологии и инвестиции

Казахстан отмечает 30-летие независимости. Международная конференция "Лидерство. Стабильность. Прогресс" собрала в Нур-Султане известных политиков и международных экспертов. В центре внимания – успешный опыт государственного строительства независимого Казахстана и достижения республики за это время.

Три десятилетия независимости стали для Казахстана эпохой экономического прогресса и устойчивого развития. Юбилей проходит под знаком политических реформ, ускорения темпов развития экономики и улучшения качества жизни населения за счет использования цифровых технологий.

В последнем рейтинге ООН за 2020-й год, по развитию электронного правительства Казахстан занял 29-ю строчку, а по качеству онлайн-услуг у республики 11-е место. Исследование проводится каждые два года и в нем оценивается 193 страны ООН. Этот рейтинг – один из ключевых индикаторов развития информационного общества в странах мира.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Сегодня Казахстан выходит на новый этап цифровизации – перестройку под жизненные ситуации граждан. Как отмечает министр цифровизации, страна двигается от "количества к качеству" и стремится создать мультиплатформенную модель оказания госуслуг: "то есть такую, при которой человек может общаться с государством при помощи разных цифровых платформ и приложений".

Цифровая трансформация должна привести к тому, что с нами, государственными структурами, удобно взаимодействовать. Но мы даже не ставим себя на первый план, мы ставим на первый план, что человеку нужно что-то сделать конкретное: переехать, купить недвижимость и так далее. А свою роль мы должны встраивать "smoothly" в каждую жизненную ситуацию человека. Багдат Мусин Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана

Сейчас более 90% государственных услуг в Казахстане доступны в цифровом виде, ими пользуются около 11 млн человек.

Но дальнейший успех на цифровом поприще может замедлиться из-за дефицита качественных IT-кадров.

По словам Багдата Мусина, самая базовая необходимость для сильного IT-сектора – "это человеческий капитал, потому что для например производства бензина нужна банально нефть."

Министр цифрового развития подчеркнул, что одна из основных целей его ведомства на ближайшие 4 года –"это выпустить 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов".

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К РОБОТАМ

Тем временем в Назарбаев Университете кипит работа в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Молодые ученые пишут приложения и алгоритмы, обучают роботов и изучают дополненную реальность. Цель – сделать так, чтобы роботы и люди работали вместе максимально безопасно.

Жанат Махатаева, аспирантка Назарбаев Университета, объясняет: "Данное приложение нужно для того, чтобы у человека была возможность знать, какая зона вокруг робота является безопасной для взаимодействия, а какая – опасной. Вот здесь мы видим, что красная зона является опасной, зеленая зона – безопасной. Таким образом у человека есть дополнительная информация о том, где движется робот, с какой скоростью он движется, и как с этим роботом работать".

БУМ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

Сегодня симбиоз науки и технологий – неотъемлемая черта развития любого сектора экономики. Казахстан, например, переживает взрывной рост маркетплейсов, для которых инновации являются одной из основных составляющих бизнес-стратегии.

Кайрат Келимбетов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, рассказал Euronews о лидере среди подобных платформ: "Вот одна из таких платформ, например, в бизнесе у нас наиболее наверное яркая – это платформа Kaspi.kz. Ей пользуются порядка 11-12 млн человек. Вот на этом маркетплейсе предоставляются платежные услуги. Ими пользуется всё население Казахстана".

В прошлом году финансовая компания Kaspi.kz успешно провела IPO на Лондонской бирже и стала самой дорогой частной компанией Казахстана. Сегодня это технологический гигант, который оперирует тремя платформами: маркетплейсом, финтех-платформой и системой платежей.

КАЗАХСТАН ТАК И МАЙНИТ

Ещё одно направление цифровой экономики Казахстана – развитие криптовалютной индустрии страны.

После США Казахстан занимает второе место в мире по майнингу биткоина. По данным Кембриджского университета, доля Казахстана в общем хешрейте сети Bitcoin (BTC) составляет 18,10%, в то время как у США – 35,40%.

Технология блокчейн и цифровой майнинг дает Казахстану привлечение прямых международных инвесторов (миллиарды долларов), создание тысяч, десятков тысяч высококвалифицированных рабочих мест, новые налоговые поступления в бюджет и привлечение новых технологий. Исламбек Салжанов Председатель президиума Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий

За годы независимости Казахстан смог привлечь 370 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. Такой объём позволяет казахстанской экономике оставаться одной из самых динамичных в Центральной Азии и на постсоветском пространстве.