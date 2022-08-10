Объём инвестиций в высокотехнологичные компании — ключевой инструмент инновационного развития для большинства государств. Сегодня, в условиях постиндустриальной сервисной экономики, тот, кто хочет оставаться в группе лидеров, неминуемо будет инвестировать в высокотехнологичные области.

Сотрудники Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний Высшей Школы Экономики (далее РКО) впервые оценили мировые масштабы инвестиционной активности в хайтеке. Как на общем фоне выглядит Россия?

Сколько экономические лидеры вкладывают в хайтек?

По общему объему инвестиций в высокотехнологичные компании в 2021 году на первом месте находятся США (353,8 млрд долл.США). За ними следуют Китай (91,3), Великобритания (54,9), Индия (41,7) и Австралия (25,5). Совокупно на компании, работающие в этих пяти странах, приходится 72,9% инвестиций, причём львиная доля инвестиций принадлежит США.

Россия находится на 38-м месте с объемом инвестиций в 0,8 млрд долл. США (при расчетах были учтены только хайтек-компании, зарегистрированные на территории РФ).

Объемы инвестиций в высокотехнологичные компании были рассчитаны для 133 стран, на которые пришлось 98,4% всех сделок на рынке высоких технологий. В анализе учитывались инвестиции на ранней посевной стадии, венчурные раунды, инвестиции от бизнес-ангелов, конвертируемые займы, корпоративные раунды, акционерный краудфандинг и прямые инвестиции.

Топ-15 стран по объёму инвестиций в хайтек и Россия (2021 г.), млрд.долл.США ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

ГРАФИК

Позиции России по инвестициям в высокие технологии

Анализ инвестиций показывает, что Россия отстает от США в 440 раз или более чем на 40.000%, а от Китая в 114 раз. В пятёрку лидеров вошли также Великобритания (54,9 млрд долл.), Индия (41,7) и Австралия (25,5). Крошечный Сингапур, по площади меньше Москвы в пределах МКАДа, инвестировал в 2021 году в высокие технологии в 12 раз больше России.

Где деньги, там и таланты

Специалисты РКО также проанализировали связь между объемом инвестиций в хайтек и другими показателями инновационного развития стран, такими как: количество компаний-единорогов, корпораций с наибольшими затратами на исследования и разработки, численность высокоцитируемых ученых, лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий.

"Единороги" - это компании, достигшие рыночной оценки в 1 млрд долл.США в течение не более чем 10 лет с момента основания. При этом акции "единорогов" не котируются на бирже, то есть они не проходили IPO, а компания остаётся в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. В список технологических компаний с наибольшими расходами на исследования и разработки в мире были включены 2500 компаний. Этот список ведется по поручению Европейской комиссии.

Наибольшую связь учёным РКО удалось установить между показателями объемов инвестиций и количеством компаний-единорогов, а также численностью высокоцитируемых ученых, чуть меньшая корреляция с лауреатами Нобелевской и Филдсовской премий и лидерами креативных индустрий, а также с расположенными в странах крупнейшими технологическими компаниями. Высокая степень корреляции говорит о явном тяготении лидеров экономики знаний к расположению в странах с обширными финансовыми возможностями.

Так, на топ-5 стран по объему инвестиций в хайтек (США, Китай, Великобритания, Индия, Австралия) приходится более 60% компаний с наибольшими затратами на исследования и разработки, 78,9% компаний-единорогов, 65,9% высокоцитируемых ученых и 64,8% лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий. На следующую пятерку стран (Германия, Франция, Канада, Бразилия, Саудовская Аравия) приходится 8,9% крупнейших инновационных компаний, 8,1% единорогов, 12,6% высокоцитируемых ученых и 10,9% лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий.

Почему России нужно инвестировать в хайтек?

Если посмотреть на профиль России, то видно, что таланты (иными словами спрос на инвестиции в новые идеи) перевешивают финансовые возможности (предложение от всех типов инвесторов). Россия занимает 7-е место в мире по числу ныне живущих лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий, 18-е место по лидерам креативных индустрий и 35-е по высокоцитируемым ученым. При этом объём сделок в области хайтек и общие экономические показатели России говорят о том, что даже имеющиеся в стране деньги пока что в малой степени инвестируются в высокотехнологичные компании.

В комментарии к исследованию директор Центра «Российская кластерная обсерватория» Евгений Куценко пишет:

"Инвесторы, имеющие опыт успешных инвестиций в высокотехнологичные компании, — отдельная и редкая когорта. Скажем, в США наиболее часто такие сделки происходят при участии инвестиционных компаний (например, Tiger Global Management, Insight Partners) и инвестиционных банков (Goldman Sachs); для Китая характерно участие в сделках крупнейших технологических компаний (Tencent, Xiaomi, Alibaba). В некоторых странах ключевыми инвесторами являются государственные фонды (например, Temasek в Сингапуре или Qatar Investment Authority в Катаре). России еще предстоит найти свою комбинацию лидирующих инвесторов в быстрорастущие высокотехнологичные компании. И здесь нужно думать о двусторонней поддержке: как тех, кто генерирует прорывные рыночные проекты, так и тех, кто готов рисковать инвестировать в них. Эти стороны должны развиваться сбалансированно, так как отставание одной из них во многом обнуляет успехи, достигнутые другой."