Экотуризм в лесах Колхиды

Колхидские леса в этом году были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Давайте посмотрим, как защита биоразнообразия здесь приносит пользу как окружающей среде, так и экономике.

Колхидская экосистема начала развиваться еще 20 млн лет назад. Она уже продолжительное время находится под государственной защитой, а теперь ЮНЕСКО придал её еще и международный статус.

“Колхидские леса состоят из очень древних пород деревьев, переживших ледниковый период, — рассказывает Тамар Хахишвили, — заместитель председателя Агентства охраняемых территорий. Они растут здесь с третичного периода. Вы найдете здесь очень редкие виды растений, реликтовые и те, которые растут только в этом месте”.

Это единственное место в мире, где древние влажные леса сосуществуют с появившимися позднее болотами. Отличный пример такой экосистемы — болота Испани. Здесь можно ходить только в специальных болотоступах, что не вытаптывая торфяной мох и не провалиться. Колхидские торфяники имеют сложную структуру, но на 80% состоят из воды.

“Представьте себе озеро, —описывает структуру болота Изольда Матчутадзе, научный сотрудник Батумского университета им. Шота Руставели,— перевернутое вверх дном, глубиной в 5 метров и покрытое ковром из сфагнового мха. Когда мы ходим по нему, он дрожит как батут”.

Грузинские власти ожидают, что включение этих мест в список ЮНЕСКО привлечёт сюда финансирование на природоохранные меры. Но, по словам, Тамар Хахишвили, освободившиеся средства пойдут на социальное и экономическое развитие сельских районов; местные жители получат помощь, которая позволит им заняться бизнесом, открыть гостевые дома и т.п.

Три из четырёх грузинских объектов всемирного наследия расположены в автономной республике Аджария. Её столица Батуми принимает туристов круглый год. По словам председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, решение ЮНЕСКО дает уникальную возможность сделать туризм еще более разнообразным, а регион — еще более привлекательным для туристов.

Грузия собирается увеличить число охраняемых территорий и бережно развивать эти уникальные экосистемы. На склонах гор, окружающих Батуми, расположен Кинтришский национальный парк. Как рассказала директор департамента туризма АджарииТинатин Зоидзе, власти уже начали прокладывать здесь тропы к озеру и создавать приюты для любителей природы.