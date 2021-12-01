Туриндустрия: как развиваться после пандемии?

Новостным фоном для 24-й Генеральной ассамблеи Всемирной организации по туризму ООН (UNWTO), проходящей на этой неделе в Мадриде, стало появление нового варианта коронавируса. Но и без него повестка дня первого очного собрания представителей туриндустрии за последние 2 года, в которой принимают участие 84 профильных министра и замминистра среди тысячи делегатов из 135 стран, посвящена последствиям пандемии.

В Мадриде, в частности, должны утвердить кодекс правил по обеспечению безопасности путешественников, застрявших в той или иной стране из-за введённых ограничений.

"Кодекс позволит дать гарантии людям, которые сталкиваются с повсеместным закрытием границ и могут оказаться в затруднительном положении в другой стране, - объясняет Алисия Гомес, старший эксперт по правовым вопросам UNWTO. - Он должен дать им гарантии того, какую базовую помощь они получат, на каких условиях, кто отвечает за её предоставление - правительство или туристические компании, как они координируют свои действия друг с другом".

В повестке дня также устойчивое развитие и цифровизация туристического сектора, как и новые тенденции на рынке путешествий.

"Нам будет очень интересно узнать здесь, на Генеральной Ассамблее, новые тенденции среди путешественников. Что они хотят после пандемии: неспешного туризма, т.е. исследовать природу, избегая массового скопления людей или чего-то ещё? Турагенты, инвесторы и государства должны учитывать эти новые тенденции и разрабатывать в соответствии с ними грамотную политику", - считает София Захараки, замминистра туризма Греческой Республики.

Не меньшее внимание в Мадриде собираются уделить экологическому туризму и сохранению биоразнообразия.

"Отныне мы еще больше должны руководствоваться такими принципами как устойчивое развитие, солидарность и инклюзивность, не только с социальной, но и экономической, культурной и экологической точек зрения. Пандемия показала, что туризм оставляет глубокий след в мировой экономике и влияет на уровень жизни целых стран", - говорит Марчелло Ризи, глава отдела по связям с общественностью UNWTO.

"Собравшиеся в Мадриде обеспокоены появлением "Омикрона", который может поставить под сомнение начавшееся было восстановление туризма, - передаёт с места событий специальный корреспондент Euronews Кристина Хинер. - В UNWTO уверены, что закрытие границ и отмена рейсов из Африки нельзя назвать решением проблемы. Необходимо, считают здесь, разрабатывать совместные меры, чтобы противостоять пандемии".