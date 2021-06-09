18 миллионов детей живут в ЕС за чертой бедности

18 миллионов детей в Европе живут в семьях, которым грозит бедность и социальная изоляция. По сравнению со сверстниками из благополучных семей, такие дети плохо успевают в школе, им трудно найти работу, их всю жизнь преследуют проблемы со здоровьем.

Чтобы разорвать порочный круг, Еврокомиссия разработала "Европейскую гарантию для детей". Она требует от правительств ЕС обеспечить каждому ребенку под угрозой бедности:

- бесплатный уход и образование

- качественное медицинское обслуживание

- школьное питание минимум раз в день

- возможность заниматься в кружках и спортивных секциях бесплатно.

Не следует забывать и про достойное жилье.

Гарантия опирается на Европейский столп социальных прав, цель которого - к 2030 году избавить от бедности 5 миллионов детей. Странам-членам Евросоюза предлагается подписаться под "Гарантией для детей" и разработать конкретный план действий по ее реализации.