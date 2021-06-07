В Зволле заработал плавучий солнечный парк

73 000 солнечных панелей, 13 трансформаторов и 338 инверторов - высокие технологии посреди живописного пейзажа. Мы находимся в крупнейшем - за пределами Азии - плавучем солнечном парке. Он был построен в прошлом году на озере, недалеко от города Зволле в Нидерландах. Площадь парка - 18 гектаров, он производит 6 % энергии, необходимой городу. Высокие технологии сочетаются здесь с уникальным дизайном, - передаёт из Зволле специальный корреспондент Euronews Андреа Бюринг.

"Плавучий солнечный парк работает как обычная наземная солнечная электростанция или солнечные панели на вашей крыше. Различие в том, что солнечные панели установлены на небольшой лодке, у которой, если можно так выразиться, четыре поплавка. Это основа. Вокруг поплавков - стальная конструкция, похожая на крышу", - рассказывает Виллем Бишеувел, руководитель проекта Floating Solar, BayWa r.e.

Проект воплотила в жизнь немецкая компания BayWa r.e. - европейский поставщик солнечной энергии. Эта фирма работает в самых разных точках земного шара, предлагая оригинальные решения в области возобновляемых источников энергии. Её задача - использовать не используемые до сих пор ресурсы, в том числе в Нидерландах.

"Наше, пожалуй, главное преимущество - то, что в странах с плотным населением, но небольшой площадью свободных земель мы можем использовать пространство, для которого нет более целесообразного применения. Наши объекты в Польше - и шире в Восточной Европе - доказывают, что мы способны генерировать солнечную энергию по тем же или даже меньшим ценам, чем газ, уголь или нефть", - объясняет Бенедикт Ортманн, руководитель подразделения по солнечным проектамBayWa r.e.

И это очень важная сторона вопроса, поскольку инвестиционные затраты на системы возобновляемых источников энергии все ещё весьма высоки. Благодаря интеграции самых современных компонентов, солнечный парк становится высокоэффективным и устойчивым, что в долгосрочной перспективе снижает затраты.

"Прелесть возобновляемых источников энергии в том, что солнце и ветер совершенно бесплатны. Это означает, что чем дольше работает солнечная или ветряная электростанция, тем дешевле становится электроэнергия. Это также означает, что следует делать ставку на долговечные компоненты", - продолжает Бенедикт Ортманн.

Один из ключевых компонентов любой солнечной фермы - инверторы. "Каждый ряд лодок заканчивается именно ими в нашем парке, - объясняет Виллем Бишеувел, руководитель проекта Floating Solar, BayWa r.e. - Вот здесь кабели, идущие от модулей по проходу".

Инверторы (как, например, эти от компании Huawei), преобразуют постоянный ток от солнечных панелей в переменный, который затем поступает в электросеть и обеспечивает светом и теплом наши дома.

"В настоящее время мы используем инверторы еще большей мощности, поэтому их в системе нужно меньше, чтобы сэкономить место и снизить затраты", - поясняет Виллем Бишеувел.

Срок службы огромного плавучего солнечного парка в Зволле составляет как минимум 30 лет. Большая часть используемых материалов подлежит вторичной переработке.

"На мой взгляд, подобные инновации - ключ к энергии будущего. Это первый шаг в процессе, следующим шагом, очевидно, станет установка солнченых парков на крупных озерах и даже в море", - заключает руководитель проекта Floating Solar, BayWa r.e.