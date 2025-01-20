Премьер-министр Италии Джорджа Мелони получила приглашение на церемонию инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, но это является исключением.

Традиционно день инаугурации считается для американцев внутренним событием, а иностранные государства обычно представляют их послы.

Но на этот раз Мелони входит в ограниченное число мировых лидеров, включая Си Цзиньпина из Китая (он в итоге не приедет), Наиба Букеле из Сальвадора и Хавьера Миллея из Аргентины, приглашенных на торжество.

В среду пресс-секретарь Виктора Орбана заявил, что венгерский премьер не был приглашен — несмотря на сообщения об этом в прессе. Ни один иностранный лидер не получил "официального" приглашения, отметили в Будапеште.

Проект Euroverify проанализировал записи Госдепартамента США и не нашел никаких доказательств того, что глава европейского государства или правительства когда-либо присутствовал на дне инаугурации с момента начала ведения архивов в 1874 году.

Однако пользователи социальных сетей и комментаторы ошибочно назвали исключение некоторых лидеров — таких как премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его испанский коллега Педро Санчес — беспрецедентным и свидетельствующим о напряжении в отношениях.

Решение Трампа пригласить единомышленников — ультраправых политиков — подстегнуло подобные заявления.

Среди тех, кто, как ожидается, присоединится к празднованиям в понедельник, —Найджел Фарадж из Великобритании, Эрик Земмур из Франции, Том Ван Грикен из Бельгии, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Сантьяго Абаскаль из Испании и Андре Вентура из Португалии.

Ни один европейский лидер еще никогда не присутствовал на инаугурации президента США

Журналист британского телеканала TalkTV, который ранее уже подвергался проверке со стороны регулирующего органа Ofcom за подозрения в нарушении правил беспристрастности, неверно назвал исключение премьер-министра Великобритании Кира Стармера "огромным пятном на британской истории".

Канал также назвал этот шаг "большим упущением".

Несмотря на то, что несколько пользователей соцсети X поспешили опровергнуть эти комментарии, упустив из виду тот факт, что в прошлом ни один британский премьер-министр не был приглашен, Euroverify не удалось обнаружить никаких заметок сообщества по поводу вводящих в заблуждение сообщений.

Инаугурация Трампа проходит на фоне политической размолвки между Стармером и соратником Трампа Илоном Маском из-за скандала о сексуальном насилии над детьми в Великобритании, который длится уже несколько десятилетий. Маск обвинил Стармера в соучастии в скандале.

Миллиардер также поддержал ультраправую партию Reform UK, которой он, по некоторым данным, собирается сделать пожертвование в размере 100 миллионов долларов.

Однако в начале этого месяца Маск неожиданно отказался от поддержки лидера Reform UK Найджела Фараджа, призвав его уйти и заявив, что у него "нет того, что нужно" для руководства партией.

Новость о том, что Сантьяго Абаскаль, возглавляющий испанскую ультраправую партию Vox и ее родственную европейскую партию "Патриоты за Европу", был приглашен, также подстегнула недостоверные сообщения в Испании о том, что премьер-министр Санчес был отвергнут в пользу Абаскаля.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес попытался развенчать эти утверждения: "На президентские инаугурации в США обычно не приглашают глав государств и правительств. Приглашения носят личный, а не институциональный характер. На самом деле, премьер-министры, главы государств или министры Испании никогда не присутствовали на инаугурации президента США", — добавил Альбарес, подтвердив, что испанское правительство будет представлять посол в США Анхелес Морено.

В списке гостей — европейские ультраправые деятели

Ошибочные утверждения о том, что Трамп намеренно обходит стороной лидеров ЕС, были подогреты его решением пригласить радикальных деятелей ультраправых сил Европы.

Помимо целого ряда известных лидеров ультраправых партий, включая Фараджа и Абаскаля, своих представителей пришлют такие партии, как французское "Национальное объединение" и "Альтернатива для Германии".

Пресс-служба "Национального объединения" подтвердила в пятницу, что ее будут представлять вице-президент Луи Алиот, пресс-секретарь Жюльен Санчес и депутат Александр Сабату.

"Альтернатива для Германии", которая занимает второе место в рейтинге перед федеральными выборами в Германии в следующем месяце, будет представлена своим сопредседателем Тино Хрупаллой.

Эрик Земмур, лидер ультраправой французской партии "Реконкиста", и Матеуш Моравецкий, бывший премьер-министр Польши, недавно избранный лидером партии европейских консерваторов и реформистов (ECR), также подтвердили свое участие.