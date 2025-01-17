Сможет ли Трамп положить конец войне России против Украины?

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В прошлом году во время своей президентской кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может положить конец войне России против Украины за 24 часа.

"Я заключу сделку за один день", - говорил он.

Ни СМИ, ни общественность об этом обещании не забыли. Аналитики считают, что вопрос о крупнейшем военном конфликте в Европе со времён Второй мировой войны теперь - один из ключевых в программе приходящей администрации.

В своей победной речи после президентских выборов в США 6 ноября Трамп об Украине не говорил, однако намекнул, насколько важным будет его второй президентский срок для страны, разорённой российским вторжением.

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил его в своём посте на сайте X, напомнив об их личных переговорах в Нью-Йорке в сентябре. "Я ценю приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" во внешней политике. Именно этот подход может на практике приблизить наступление справедливого мира в Украине", - написал Зеленский.

Однако 47-й президент Соединённых Штатов, судя по всему, понял, что выполнить данное обещание не представляется возможным. Он заявил недавно, что шестимесячный срок кажется ему более реалистичным.

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов в интервью Euronews сказал, что это хороший знак для Киева.

"Наихудшим сценарием была бы капитуляция Украины. И это 24-часовой сценарий, при котором, по сути, у США есть рычаги воздействия на Украину и ЕС в плане поддержки, но нет особых рычагов давления на Россию, что означает принятие её требований и оказание давления на Украину с тем, чтобы она приняла российские требования. Вот почему сценарий "24 часа" для Украины - наихудший из возможных. Поэтому тот факт, что сейчас речь идёт о шести или трёх месяцах, говорит о том, что они будут усиливать давление на Россию. И поэтому им нужно время", - заявил экс-министр.

"Нужны новые рычаги давления на Россию"

По словам Милованова, есть признаки того, что эти рычаги создаются уже сейчас, возможно, в координации двух президентских администраций - на фоне "последней попытки" уходящего президента США Джо Байдена конфисковать российские активы на сумму 300 миллиардов долларов (291,2 миллиарда евро).

Эти деньги принадлежат российскому Центральному банку и были заморожены три года назад, после того как началось полномасштабное вторжение в Украину. Большая часть средств до сих пор хранится в европейских банках и небольшая - в американских.

"Новость не в самой попытке конфискации, а в том, что эта последняя попытка неожиданно координируется, судя по информации СМИ, с администрацией Трампа. По сути, это сигнал России: мы пытаемся найти рычаги давления на вас, если вы хотите вернуть свои деньги, мы готовы поторговаться", - сказал Милованов.

Это указывает на то, что администрация Трампа идёт в направлении сценария, который "не очень благоприятен для России", что является "хорошей новостью для Украины", пояснил он.

Наш собеседник признаёт, что многие в Украине пребывают в тревоге о будущем страны в связи с пришествием Трампа в Белый дом.

"Они говорят, что Трамп пытается нас продать", - отметил Милованов, утверждая при этом, что Украина находится "в довольно хорошем положении". "Дела обстоят, может быть, не настолько хорошо, насколько возможно, но гораздо лучше, чем могло быть", - добавил он.

Но вовсе не обязательно, что "не очень благоприятный для России сценарий" устроит Украину и граждан страны.

Ещё во время предвыборных дебатов Трамп ушёл от ответа на вопрос, хочет ли он, чтобы Украина победила, лишь сказав: "Я хочу, чтобы война прекратилась".

Никаких "троянских коней"

По мнению экс-министра, необходимо брать во внимание ожидания украинцев, а именно - то, что они готовы или не готовы принимать.

"Реальность такова: нам нужно учитывать то, что люди готовы принять, а что нет. С чем они не готовы мириться, так это изменение конституции, разоружение Украины или передача неоккупированных территорий. Что люди готовы принять, судя по опросам, так это, своего рода, временное признание того, что мы не контролируем территорию. То есть положение дел де-факто. Таким образом, люди готовы принять реальность, но не готовы уступать" - заявил Милованов.

По его словам, в конечном счёте Владимиру Путину придётся преподносить это в России как победу, а украинским властям необходимо предоставить согражданам гарантии предотвращения будущих вторжений.

"Всё, что создаёт "троянского коня" для России, чтобы она могла вернуться и захватить ещё больше территорий, неприемлемо", - объяснил он.

Но подписанных соглашений для этого будет явно недостаточно, учитывая, что многие из предыдущих Россия нарушила, заключил наш собеседник.