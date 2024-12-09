Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Нидерланды ввели пограничный контроль с соседями по Шенгену

Проверка на голландско-германской границе, 9 декабря 2024 года. Авторское право  EBU
By Alexander Kazakevich & Euronews
Королевская военная полиция заявила, что проверки будут проводиться на основе "анализа рисков и поступающей информации". Таким образом правое правительство Нидерландов намерено ужесточить борьбу с контрабандой людей и нелегальной миграцией.

Нидерланды с понедельника ужесточили пограничный контроль с Бельгией и Германией.

Выборочные проверки на границах с соседями по Шенгену продлятся полгода и будет осуществляться на дорогах и в поездах. В аэропортах, как пояснили в правительстве, контролю подвергнутся лишь определённые рейсы, "связанные с риском нелегальной миграции или трансграничной преступности".

Эти меры были предложены правой коалицией, возглавляемой антимусульманской националистической Партией свободы (PVV) Герта Вилдерса.

Несмотря на критику, министр по делам убежища и миграции Нидерландов заявила, что цель властей – сделать работу пограничников более эффективной.

"Всегда есть много причин для бездействия. Но я не позволю тем, кто не намерен ничего делать, остановить меня. Мы принимаем эти меры, потому что хотим, чтобы приток мигрантов сократился. И это одна из мер по достижению этой цели", – заявила Марьолейн Фабер (PVV), которая посетила пункт перехода на голландско-германской границе в провинции Лимбург.

Более 40 муниципалитетов выразили обеспокоенность по поводу дополнительных мер. Мэры опасаются, что это создаст неудобства для местных жителей и бизнеса.

Однако в профсоюзе военной полиции Marver считают, что большинство людей, пересекающих голландскую границу, скорее всего, не заметят разницы.

Выборочные проверки на границе проводились всегда, главное отличие, по словам силовиков, заключается в том, что с понедельника прежние ограничения на время пребывания на том или ином пограничном пункте больше не будут действовать.

По данным крупнейшей ежедневной газеты Нидерландов De Telegraaf, количество пограничников осталось практически неизменным. По данным издания, на работу выйдут всего 50 новых сотрудников. По оценкам, на территорию королевства можно попасть через 800 пограничных переходов.

Несмотря на это, министр Фабер заявила, что речь не идёт о символической мере. "Она определенно будет иметь эффект", – заверила чиновница.

